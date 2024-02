Buraco abre-se em rua de Nápoles e engole dois carros

De Euronews

As pessoas que estavam dentro das viaturas sofreram apenas ferimentos ligeiros.

PUBLICIDADE

Um gigantesco buraco abriu-se numa rua do bairro de Vomero, na cidade italiana de Nápoles, engolindo dos automóveis. Um dos carros estava estacionado mas o outro ia em andamento quando caiu.

Duas pessoas estavam no interior das viaturas mas sofreram apenas ferimentos ligeiros e foram resgatadas pelos bombeiros, segundo a imprensa italiana.

Enquanto decorriam as operações para garantir a segurança da zona afetada, os bombeiros retiraram 20****famílias de um edifício próximo por precaução.

Este tipo de episódios são frequente em Nápoles, segundo as agências internacionais, devido ao estado degradado em que se encontram as redes subterrâneas de água e as fugas na rede de esgotos.

A imprensa italiana refere que “tudo indica que o esgoto se desmoronou e que o tubo de abastecimento de água se tenha rompido”. É esperado, segundo a mesma fonte, que o edifício localizado perto da zona onde o buraco se abriu, e de onde foram retiradas as 20 famílias, volte a estar acessível em breve.