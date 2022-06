no comment

Bombardeamentos na Ucrânia na quinta-feira danificaram vários edifícios e infra-estruturas civis numa cidade nos arredores de Kharkiv. Oleh Chernobai, chefe da administração local em Pesochin, deu conta dos danos na cidade e imagens feitas no local mostraram escombros, estruturas danificadas, carros destruídos cobertos de escombros e uma cratera com cinco metros de profundidade

As forças de segurança ucranianas estão a trabalhar para detetar e destruir minas deixadas para trás por soldados russos, mas que não explodiram. Está a ser meticulosamente efectuada uma operação de remoção de minas em Kharkiv.

Segundo o gabinete do procurador regional, Kharkiv e os subúrbios têm vindo a ser bombardeados com mísseis balísticos todas as noites.