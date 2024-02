Bélgica assinala centenário do Surrealismo

De Euronews

O público pode visitar duas exposições que ilustram a importância do sonho e da intuição no processo criativo.

PUBLICIDADE

A Bélgica celebra os 100 anos do surrealismo com duas exposições dedicadas a este movimento de vanguarda.

O Centro de Artes de Bruxelas Bozar acolhe a exposição "Histoire de ne pas rire" (História de não rir), e o Museu Real de Belas Artes reúne surrealistas internacionais na exposição "Imagine".

O objetivo é ilustrar a importância do sonho e da intuição no processo criativo.

As exposições inserem-se no contexto da Presidência belga do Conselho da União Europeia.