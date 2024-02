De Euronews

Sete submarinos da NATO estão a participar naquele que é o maior exercício abaixo da superfície do mar da Aliança Atlântica no Mediterrâneo.

Sete submarinos da NATO em representação da Grécia, França, Itália, Espanha, Turquia e Estados Unidos estão a participar no maior e mais complexo exercício submarino da organização no Mediterrâneo, ao largo da costa da Sicília.

Nos exercícios, apelidados de "Manta Dinâmica 24", os meios navais revezaram-se em estreita coordenação com os meios aéreos e terrestres, para aperfeiçoar as capacidades neste tipo particular de guerra.

Este exercício tem como objetivo preparar tripulações de submarinos da NATO a dar resposta a qualquer tipo de ameaça abaixo da superfície do mar.

Os submarinos operam sob o controle do Comando de Submarinos da NATO e também são assistidos por aeronaves de patrulha marítima do Canadá, Alemanha, Grécia, Turquia, Reino Unido e EUA, apoiados por navios de superfície do Grupo Marítimo Dois (MG2), comandado pelo almirante italiano Pasquale Esposito.

A Marinha italiana está a fornecer apoio logístico a partir da base naval de Augusta, do porto de Catânia e da base aérea de Sigonella.