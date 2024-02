Bulgária proíbe entrada na UE a dois russos acusados de espionagem

De Euronews com AP

Os dois russos estavam a viver na Bulgária sob pseudónimos, no âmbito de uma missão de infiltração em países estrangeiros.

Dois cidadãos russos suspeitos de espionagem a favor de Moscovo foram proibidos de entrar na União Europeia pelas autoridades búlgaras na segunda-feira.

Os dois foram identificados pela agência búlgara para a segurança nacional como Vladimir Nikolayevich Gorochkin, de 39 anos, e Tatiana Anatolievna Gorochkina, de 37 anos. Ficarão proibidos de entrar na UE durante cinco anos.

A agência afirmou que o casal fazia parte de uma operação orquestrada pelo Serviço de Informações Externas de Moscovo, que tentava infiltrar-se em países estrangeiros com identidades falsas.

De acordo com as autoridades búlgaras, o casal viveu sem ser detetado no país sob os pseudónimos Denish Rashkov e Diana Rashkova. A sua missão na Bulgária consistia em obter documentos de identidade autênticos e dados biográficos credíveis que confirmassem a sua autenticidade, que poderiam depois ser utilizados para levar a cabo atividades de informação fora do país.

Embora os relatórios oficiais sugiram que os dois já não se encontravam na Bulgária, não se sabe ao certo quando e porquê partiram, nem onde poderão estar atualmente.

A Bulgária, que apoiou as sanções da UE e do Ocidente contra a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, expulsou 70 funcionários diplomáticos russos em 2022, uma medida que criou tensões entre Moscovo e Sófia.