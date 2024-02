Daft Punk são as novas estrelas do museu Madame Tussauds em Nova Iorque

De Euronews

Dupla francesa de música eletrónica assinala o 10º aniversário do álbum vencedor de um Grammy, "Random Access Memories" e já tem versão de cera em Nova Iorque.

Os Daft Punk são as novas estrelas do Museu Madame Tussauds de Nova Iorque.

Tal como as figuras da lendária dupla francesa de música eletrónica, as estátuas de cera estão de capacete e vestidas com "smokings" Saint Laurent.

"Como os Daft Punk e o Madame Tussauds partilham as suas origens francesas, esta colaboração é um testemunho da inovação e do brilhantismo artístico daqueles que vieram antes de nós e da capacidade da música e da arte de transcenderem as fronteiras globais", afirmou Ben Shapiro, responsável do departamento de Marketing do Madame Tussauds de Nova Iorque, citado pelas agências internacionais.

As figuras de cera assinalam também um marco na carreira dos Daft Punk, que este ano celebram o 10º aniversário do álbum vencedor de um Grammy “Random Access Memories”.

Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo - de origem portuguesa - são os dois homens por trás dos Daft Punk, que dominaram as tabelas musicais com temas como "One More Time", "Around The World" e "Get Lucky" e anunciaram o fim da dupla em 2021, quase 30 anos depois.