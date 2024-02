Ucrânia retira-se de mais duas aldeias em Avdiivka

De Euronews

As forças armadas ucranianas retiram-se de Stepove e Sieverne, enquanto as forças russas prosseguem os ataques.

As forças armadas russas continuam a avançar para a cidade oriental de Avdiivka, enquanto as forças armadas ucranianas se retiram das aldeias de Stepove e Sieverne.

Ambas as aldeias tinham uma população total de menos de 100 pessoas antes da invasão.

O porta-voz militar ucraniano Dmytro Lykhoviy, que anunciou a retirada, afirmou que as tropas russas tinham sofrido perdas significativas na batalha pelas aldeias.

Adviivka tem sido palco de intensos combates desde meados de outubro. A cidade, que tem sido devastada por bombardeamentos, é a maior conquista da Rússia desde que tomou a cidade de Bakhmut, no nordeste do país, em maio último.

De acordo com a mais recente "Avaliação da Campanha Ofensiva Russa" do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), "as forças russas diminuíram temporariamente o seu ritmo de operações à medida que limpavam Avdiivka após a tomada da povoação pela Rússia em 17 de fevereiro, mas desde então retomaram um ritmo relativamente elevado de ataques mais a oeste e noroeste de Avdiivka".

A Ucrânia sofreu recentemente reveses no leste após o seu sucesso inicial em 2022 ao fazer recuar o exército russo. A ISW afirmou anteriormente que a diminuição do fornecimento de armas ocidentais está a desempenhar um papel fundamental no facto de Kiev não conseguir atingir os seus objectivos estratégicos.

Atualmente, a Rússia controla menos de um quinto do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia.

