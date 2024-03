Ucrânia receia grande avanço russo no próximo verão

Kiev admite ganhos territoriais dos russos caso tarde a prometida ajuda ocidental.

Responsáveis ucranianos estão alegadamente preocupados com a possibilidade de ganhos territoriais significativos por parte da Rússia no verão de 2024, caso continuem os atrasos na ajuda ocidental em matéria de segurança.

Segundo a Bloomberg, as avaliações internas ucranianas indicam que os avanços russos ao longo da linha da frente poderão registar um impulso significativo até ao verão de 2024, a menos que os parceiros da Ucrânia aumentem o fornecimento de munições de artilharia.

Alguns dos combates mais intensos prosseguem a oeste de Adviivka: as forças russas avançaram nesta zona e terão capturado várias povoações na área.

Imagens geolocalizadas mostram que as forças russas avançaram para campos a sul e sudoeste de Stepove, a noroeste de Avdiivka, bem como a noroeste de Lastochkyne, a oeste de Avdiivka.

De acordo com a Bloomberg, fontes próximas da liderança ucraniana admitem que Kiev espera que as forças russas decidam entre continuar a centrar-se em avanços tácticos graduais e preparar-se para uma tentativa de avanço maior no verão de 2024, em função dos resultados das atuais operações ofensivas de Moscovo.