Aumenta balanço do ataque russo com drone em Odessa

Há três crianças entre os dez mortos neste ataque - dois bebés de meses e uma criança de três anos.

PUBLICIDADE

Subiu para dez o balanço de vítimas mortais de um ataque russo com um drone, que destruiu um edifício de apartamentos na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Com a descoberta de dois corpos este domingo, os de uma mãe e do filho bebé, passam a ser três as crianças mortas neste ataque - dois bebés de quatro e oito meses e uma criança de três anos.

As forças armadas ucranianas dizem ter abatido 14 de 17 drones Shahed lançados pela Rússia contra várias regiões da Ucrânia.

Entretanto, o presidente Volodymyr Zelenskyy repetiu o apelo aos países do Ocidente para que providenciem ajuda militar. Zelenskyy diz que os atrasos na ajuda estão a custar vidas humanas.

As tropas estão a ter dificuldade em manter as posições na zona de Bakhmut, que dizem estar sob constantes ataques indiscriminados por parte dos russos. As tropas russas têm conseguido alguns avanços nos últimos tempos, com a Ucrânia a ter dificuldade em mobilizar reservistas e com falta de munições de artilharia.

Entretanto, o chanceler alemão Olaf Scholz frisou, este sábado, que nenhum país da NATO iria enviar tropas para a Ucrânia, depois do presidente francês Emmanuel Macron ter deixado essa possibilidade em aberto.