Parlamento Europeu aprova resolução condenando morte de Navalny e opressão política na Rússia

Resolução segue-se ao discurso da viúva de Navalny no hemiciclo - Direitos de autor Aurelien Morissard/AP

Resolução segue-se ao discurso da viúva de Navalny no hemiciclo - Direitos de autor Aurelien Morissard/AP

De Euronews

Resolução foi aprovada com 506 votos a favor, 9 contra e 32 abstenções, incluindo as dos dois eurodeputados do PCP.