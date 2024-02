Rússia dá início à votação antecipada para as eleições presidenciais

De Euronews

Os cidadãos russos que vivem no extremo oriente do país já podem votar antecipadamente para as eleições presidenciais.

A Comissão Eleitoral Central (CEC) da Rússia deu início à votação antecipada para as eleições presidenciais, no extremo oriente do país. As pessoas que vivem nesta região, bem como as tripulações de navios e algumas unidades militares podem votar antecipadamente.

Tradicionalmente, durante a votação antecipada, os membros da CEC deslocam-se de helicóptero, mota de neve ou de trenó até às zonas remotas do país. Na península de Kamchatka, no extremo oriente russo, vivem mais de 320 mil pessoas, de acordo com o censo de 2010.

As eleições oficiais vão realizar-se de 15 a 17 de março, e o presidente russo, Vladimir Putin, está a candidatar-se pela quinta vez, com o intuito de prolongar o seu mandato por, pelo menos, mais seis anos.

De acordo com os especialistas, citados pelas agências internacionais, a vitória de Putin nas eleições presidenciais de 2024 é “praticamente garantida”, isto porque “os principais opositores, que o poderiam desafiar, estão mortos, presos ou exilados no estrangeiro”.