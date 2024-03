As mulheres no Catar a liderar a mudança em inovação digital, sustentabilidade e moda

Conheça as mulheres do Qatar determinadas em ultrapassar as barreiras e que inspiram outras a seguir o mesmo caminho.

PUBLICIDADE

Neste episódio, a equipa de Qatar 365 comemora o Dia Internacional da Mulher. Investir nas mulheres: Acelerar o Progresso é o tema do dia designado pelas Nações Unidas, que visa promover os direitos das mulheres e das raparigas.

Laila Humairah encontra-se com duas mulheres inspiradoras que estão a ajudar a moldar a transformação digital e as políticas de sustentabilidade hídricas do Qatar. Eman Al Kuwari dirige o departamento de Inovação Digital do Ministério das Comunicações e das Tecnologias da Informação, focado em aplicações da vida real que utilizam soluções de alta tecnologia, incluindo a gestão do tráfego e a análise da segurança alimentar. A Drª. Deema Almasri aproveita a sua década de experiência como cientista para ajudar a elaborar políticas de gestão hídrica na Earthna.

Há sete anos, Conchita Ponce lançou o Fórum de Mulheres de Doha. A organização realiza um evento anual em que participam profissionais da rede, empresários e especialistas do sector. Através de painéis de discussão, mesas redondas e workshops, as mulheres adquirem os conhecimentos necessários para perseguirem os seus sonhos, quer estejam a iniciar um negócio ou a procurar uma mudança de carreira.

Aadel Haleem analisa como alguns designers tornam a moda no Catar mais inclusiva. A diversidade e a sustentabilidade não são os únicos aspetos que os designers estão a integrar no seu processo criativo. Samanta Bullock é coproprietária de um grupo de defesa chamado London Represents, que tem como objetivo encorajar os designers e as marcas a incluírem pessoas de todas as condições nas suas criações.