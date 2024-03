Ativistas denunciam aumento do vandalismo antissemita na Alemanha

De Euronews

Cartazes pintados com suásticas foram colocados num campo de concentração na Turíngia.

Ativistas antinazis na Alemanha denunciam que o vandalismo antissemita tem vindo a aumentar em locais que honram a memória das vítimas do Holocausto.

Várias cartazes pintados com suásticas foram colocados no antigo campo de concentração de Buchenwald bem como noutras partes do país e, em particular, nas regiões onde o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) tem maior presença.

O campo de concentração de Buchenwald fica no Estado alemão da Turíngia, onde as sondagens mostram que a Alternativa para a Alemanha é o partido mais popular. De acordo com as agênciais internacionais, o elevado número de apoiantes do partido de extrema-direita na região deverá traduzir-se em ganhos nas eleições regionais do próximo outono.

A Alternativa para a Alemanha nega ser antissemita, mas o líder do partido na Turíngia, Björn Höcke, foi acusado de revisionismo nazi pela oposição e enfrenta um processo judicial por, alegadamente, ter usado um slogan nazi durante um discurso.