O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández foi condenado na sexta-feira, em Nova Iorque, pela acusação de ter conspirado com traficantes de droga e de ter utilizado as suas forças armadas e a polícia nacional para permitir a entrada de toneladas de cocaína nos Estados Unidos sem qualquer impedimento.

O júri proferiu o seu veredito num tribunal federal após duas semanas de julgamento, que foi seguido de perto no seu país natal. Hernández foi condenado por conspirar para importar cocaína para os EUA e por duas acusações de porte de armas. As acusações implicam uma pena mínima obrigatória de 40 anos de prisão e uma pena máxima potencial de prisão perpétua. A sentença foi marcada para 26 de junho.

Hernández, 55 anos, foi líder das Honduras durante dois mandatos, um país com cerca de 10 milhões de habitantes.

Os jurados chegaram a um veredito unânime, o que era necessário para uma condenação. A advogada de defesa Sabrina Shroff disse que Hernández vai recorrer da condenação.

Em comunicado, o advogado norte-americano Damian Williams disse que espera que a condenação "envie uma mensagem a todos os políticos corruptos que ao considerarem um caminho semelhante: escolham outra via".

Williams acrescentou que Hernández "teve todas as oportunidades de ser uma força para o bem das Honduras. Em vez disso, optou por abusar do seu cargo e do seu país para seu próprio benefício e associou-se a algumas das maiores e mais violentas organizações de tráfico de droga do mundo para transportar toneladas de cocaína para os Estados Unidos".

Hernández foi detido na sua casa em Tegucigalpa, a capital hondurenha, três meses depois de deixar o cargo em 2022 e foi extraditado para os EUA em abril desse ano.

Os procuradores norte-americanos acusaram Hernández de trabalhar com traficantes de droga desde 2004, afirmando que este aceitou milhões de dólares em subornos à medida que ascendia de congressista rural a presidente do Congresso Nacional e depois ao mais alto cargo do país.

Hernández reconheceu em depoimento no julgamento que o dinheiro da droga foi pago a praticamente todos os partidos políticos em Honduras, mas negou ter aceitado subornos.

Ele observou que havia visitado a Casa Branca e se encontrado com presidentes dos EUA, enquanto se apresentava como um campeão na guerra contra as drogas que trabalhava com os EUA para conter o fluxo de drogas para os EUA.

Numa ocasião, disse, foi avisado pelo FBI de que um cartel de droga o queria assassinar.

Afirmou que os seus acusadores fabricaram as suas afirmações sobre ele para obterem clemência pelos seus crimes.

"Todos eles têm motivação para mentir, e são mentirosos profissionais", disse Hernández.

A procuradoria ironizou as afirmações do ex-presidente, dizendo que Hernández seria o único político honesto das Honduras.

Durante as alegações finais na quarta-feira, o procurador assistente dos EUA, Jacob Gutwillig, disse ao júri que um Hernández corrupto "pavimentou uma superestrada de cocaína para os Estados Unidos".

Stabile disse que o seu cliente "foi acusado injustamente", enquanto pedia a absolvição.

As testemunhas do julgamento incluíram traficantes que admitiram a responsabilidade por dezenas de assassinatos e disseram que Hernandez era um protetor entusiástico de alguns dos mais poderosos traficantes de cocaína do mundo, incluindo o famoso barão da droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que está a cumprir pena de prisão perpétua nos EUA.

Hernández, que usou fato durante todo o julgamento, mostrou-se sobretudo indiferente enquanto testemunhava através de um intérprete, dizendo repetidamente "não senhor" quando lhe perguntaram se alguma vez pagou subornos ou prometeu proteger os traficantes da extradição para os EUA.

O seu irmão, Juan Antonio "Tony" Hernandez, um antigo congressista hondurenho, foi condenado a prisão perpétua em 2021 no tribunal federal de Manhattan, por acusações de tráfico de droga.