Iluminação alusiva ao Ramadão em Frankfurt levanta discussão

De Christoph Debets

Frankfurt é a primeira cidade na Alemanha a celebrar o Ramadão com uma iluminação de rua. Entre 100.000 e 150.000 muçulmanos vivem em Frankfurt, que é cerca de 15% da população. Críticos falam de islamização, enquanto a comunidade muçulmana acolhe a inicativa com agrado.

Frankfurt é a primeira cidade da Alemanha a iluminar a Freßgass, uma popular rua comercial da cidade, por ocasião do mês de jejum islâmico do Ramadão. A partir da noite de domingo, estrelas e luzes, com a inscrição "Happy Ramadan" ("Feliz Ramadão") vão iluminar essa zona pedonal cheia de lojas gourmet e cafés.

A iluminação é inspirada em Londres, onde o Piccadilly Circus foi iluminado com luzes do Ramadão no ano passado. Foi a primeira vez que uma cidade europeia celebrou o jejum do Ramadão.

A decisão da cidade de Frankfurt provocou indignação nas redes sociais. Muitos usuários interpretaram isso como um sinal de "islamização" e pediram um boicote às lojas na Freßgass.

Quase 15% da população de Frankfurt é muçulmana. Em contraste com a iluminação pré-natal paga pelo comércio local, os 75.000 euros investidos para a iluminação do Ramadão vêm da autarquia da cidade. Esta é a razão oficial pela qual a CDU votou contra a iluminação no conselho da cidade.

Mas para o presidente da Rathaus de Frankfurt (câmara municipal) Nargess Eskandari-Grünberg (dos Verdes), que governa com uma coligação do SPD, Verdes, FDP e Volt, a iluminação é um sinal de "coexistência pacífica".

A iniciativa foi bem recebida pela comunidade muçulmana.

Dependendo da visibilidade da lua nova, o Ramadão começa na próxima segunda ou terça-feira e dura até 9 de abril.