Rússia e Ucrânia reportam ataques com drones durante a noite

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e o Ministério da Defesa russo comunicaram ataques de drones durante a noite de sexta-feira.

A Ucrânia abateu 12 drones Shahed dos 15 lançados pela Rússia durante a noite, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia num comunicado na manhã de sábado.

As defesas aéreas ucranianas abateram drones sobre os oblasts (províncias) de Dnipropetrovsk, Donetsk e Poltava.

Os meios de comunicação social locais referem que foram ouvidas explosões nos subúrbios de Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk.

O Ministério da Defesa russo informou também que tinha abatido um total de 47 drones durante a noite em quatro regiões - 41 dos quais tinham como alvo Taganrog, na região de Rostov.

O governador da região de Rostov, Vasiliy Golubev, fez a declaração no Telegram.

"As nossas forças de defesa aérea repeliram um ataque maciço de drones em Taganrog", disse Golubev.

As primeiras informações indicam que não houve vítimas do ataque do drone em Taganrog, embora um funcionário do Ministério das Situações de Emergência russo envolvido no rescaldo tenha sofrido ferimentos.

Relatos nos canais russos do Telegram sugerem que a fábrica de aviões Beriev - conhecida pela produção e reparação de vários tipos de aeronaves militares - em Taganrog pode ter sido afetada pelo ataque.

A Ucrânia não respondeu a estas alegações.