Irlanda rejeita atualizar papel da mulher na Constituição

Os irlandeses rejeitaram em duplo referendo o conceito "família" e o papel da mulher na sociedade irlandesa. A tentativa de atualizar a Constituição, face a esses dois conceitos, falhou.

As propostas do governo irlandês para redefinir a "família" e o "papel da mulher" na Constituição fracassaram por uma larga margem no referendo de sexta-feira.

Desde 1937, o termo "família" consta na Constituição irlandesa como sendo relativo ao casamento entre o homem e a mulher. Em 2015, a Irlanda foi o primeiro país no mundo a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Não obstante, o governo entendeu que fazia todo o sentido atualizar o conceito de "familia", alargando a casais do mesmo sexo, a pessoas que vivem em união de facto e às famílias monoparentais, dando-lhes assim um estatuto equivalente, e assim poderem receber apoios do Estado à família, em caso de necessidade.

O outro tema, também referendado na sexta-feira, visava alterar a Constituição para deixar de lado a herança do patriarcado, com a mulher encarada como uma "dona de casa". O governo pretendia eliminar uma referência antiquada sobre o papel da mulher, que diz que "não deve neglicenciar as suas tarefas domésticas em prol de outras atividades", como o trabalho.

No entanto, mais de dois terços dos eleitores disseram "não" a ambas as propostas, apesar de a maioria dos principais partidos terem feito campanha pelo "sim".

Os irlandeses rejeitaram esmagadoramente as duas alterações constitucionais que, na opinião de todos os principais partidos políticos, visavam adaptar a Constituição de 1937 às circunstâncias atuaiss.

Os resultados deram 67,7% contra a alteração da definição de família e73,9% opuseram-se à redefinição do papel da mulher. Por outras palavras, mais de 70% dos irlandeses querem manter na Constituição que "o lugar da mulher é em casa". Esta foi a maior percentagem do "não" a um referendo na Irlanda.

Primeira reação do governo perante um expressivo "não"

O primeiro-ministro, Leo Varadkar, que impulsionou a votação para consagrar a igualdade de género na Constituição e queria eliminar "uma redação muito antiquada", disse que os eleitores haviam desferido ao governo "dois golpes amargos".

"Obviamente, estávamos errados", disse o primeiro-ministro irlandês. " Acho que há muita gente que interpretou mal algo quando perde por uma maioria tão ampla. Sem dúvida, eu sou um deles", disse o chefe de governo ao assumir a responsabilidade pelo fracasso do referendo.

Os políticos e os ativistas apontam que o fracasso do referendo se deve principalmente pela falta de clareza sobre o significado das alterações constitucionais. Mais do que uma rejeição fundamental dessas mesmas alterações.

Apesar de 67% dos votos pelo "não" serem aproximadamente a mesma proporção estimada de fiéis católicos, os políticos concluem que uma postura conservadora é apenas uma das razões -e possivelmente não a principal- do fracasso do referendo.

O principal problema é que o governo não tem sido capaz de expressar claramente as suas intenções e tranquilizar as pessoas que sua decisão não terá consequências imprevistas. " A maioria das pessoas que leram [as propostas] no final ainda não tinham ideia", disse o senador independente Michael McDowell, que fez campanha pelo "não".

"Pensamos que a redação proposta era melhor do que a atual na Constituição. Mas houve uma campanha eleitoral muito medíocre por parte do governo", queixou-se Ivana Bacik, líder do Partido Trabalhista, que fez campanha pelo "sim".

A definição de família de 1937

A primeira proposta foi mudar a definição constitucional de "família" de uma entidade estreitamente ligada à instituição do matrimónio católico para uma baseada numa "relação duradoura" entre duas pessoas.

Os ativistas do "Sim" enfatizaram que se trata principalmente de pais solteiros, pais que coabitam (não casados) ou famílias só com avós, que portanto receberiam apoio estatal.

Os opositores assinalaram que a "relação a longo prazo" é uma definição demasiado vaga de uma perspetiva legal e pode causar problemas imprevistos, mas graves em possíveis processos judiciais de família, como heranças ou impostos. Os partidos de partes extremas do espetro advertiram que a reunificação familiar poderia levar a um aumento dramático da imigração porque a definição de "família" é muito vaga.

O papel da mulher como dona de casa

A segunda alteração consistia em suprimir duas passagens: "... Ao viver em casa, a mulher proporciona ao Estado um apoio sem o qual não se pode alcançar o bem comum" e o seguinte: "Por conseguinte, o Estado deve esforçar-se por assegurar que as mães não sejam obrigadas pela necessidade económica de realizar um trabalho remunerado e, por conseguinte, tenham de negligenciar as suas tarefas domésticas".

Estas passagens foram há muito criticadas como "discriminatórias" e "sexistas". Mas, apesar do referendo de 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, os críticos desta disposição constitucional não puderam prevalecer.

Siobhán Mullally, professora de direito e diretora do Centro Irlandês de Direitos Humanos da Universidade de Galway, criticou a eleição do dia da votação. Foi condescendente da parte de Varadkar colocar a votação no Dia Internacional da Mulher, acreditando que as pessoas aproveitariam a oportunidade para eliminar a passagem sobre as mulheres como donas de casa. Afinal de contas, a chamada alteração relativa aos cuidados não era assim tão simples.

O governo havia proposto substituir ambas as passagens com uma nova redação que reconhecesse o valor do trabalho doméstico "por parte de todos os membros da família", enquanto o estado deveria "esforçar-se por apoiar esta atenção baseada na família".

Os opositores estavam alarmados com o fato de que o cuidado da família recai de fato sobre os ombros dos membros da família, e a palavra "esforçar-se" piorou a situação, dado que deu a impressão de que o Estado se estava a retirar do apoio às famílias, os idosos, os deficientes e os membros vulneráveis da sociedade.