Navio com ajuda para Gaza à espera em Chipre

De Euronews

As autoridades israelitas só deixam o navio zarpar depois de o inspecionarem. O corredor marítimo Chipre-Gaza foi lançado na semana passada por Ursula von der Leyen.

O navio com ajuda europeia para a Faixa de Gaza, pertencente à ONG espanhola Open Arms, está à espera da inspeção dos israelitas para poder zarpar do porto de Larnaca, em Chipre. Israel disse que estava de acordo com a abertura deste corredor marítimo, mas que não deixaria o navio partir sem primeiro inspecionar a carga. O navio leva cerca de 200 toneladas de ajuda diversa para o território, a enfrentar uma crise humanitária sem precedentes, devido à guerra lançada por Israel contra o Hamas na sequência dos ataques de sete de outubro.

O corredor marítimo Chipre-Gaza foi lançado na semana passada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o objetivo de facilitar a entrega de ajuda humanitária, que é atualmente muito difícil e tem sido feita, nos últimos dias, sobretudo por via aérea.