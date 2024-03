Lançado corredor marítimo Chipre-Gaza

De Euronews

Ursula von der Leyen está em Chipre para assistir ao primeiro teste deste corredor que deve facilitar o envio de ajuda humanitária.

Esta sexta-feira acontece o primeiro teste do novo corredor marítimo entre Chipre e a Faixa de Gaza. Em Nicósia, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente cipriota, a presidente da Comissão Europeia anunciou que um navio carregado de ajuda humanitária será enviado esta sexta-feira. Um esforço conjunto entre a União Europeia, os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos e outros países parceiros.

"É o vosso trabalho incansável pôr este corredor a funcionar, apesar de todos os desafios", disse Ursula von der Leyen. "Isso é muito inspirador. Estamos agora muito perto da abertura do corredor. Espero que seja este sábado ou este domingo, e congratulo-me por ver que será lançada hoje uma primeira operação-piloto", concluiu.

Está a tornar-se cada vez mais difícil fazer chegar a ajuda humanitária por terra à Faixa de Gaza. Nos últimos dias, a opção tem sido o envio por via aérea, utilizando paraquedas.

As mortes por malnutrição estão a aumentar diariamente, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas. Num hospital de Rafah, 16 bebés morreram em pouco mais de um mês, segundo o chefe-adjunto da unidade de cuidados intensivos neonatais, Ahmed al-Shair. A fome é mais grave no norte do enclave palestiniano, que sofre longos cortes no abastecimento alimentar devido ao isolamento imposto pelas forças israelitas.