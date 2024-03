Tempestade Mónica faz pelo menos três mortos no sul de França

De Euronews

Para além das três vítimas mortais, quatro pessoas ainda estão desaparecidas, incluindo um pai e os dois filhos, de 4 e 13 anos. A tempestade Mónica também passou por Portugal, mas não houve qualquer registo de vítimas.

Pelo menos três pessoas morreram e quatro estão desaparecidasna sequência da tempestade Mónica, que atingiu o sudeste de França no passado fim de semana com chuvas torrenciais.

Os corpos das vítimas mortais foram encontrados na região de Gard, depois dos seus veículos terem ficado presos quando tentavam atravessar pontes sobre rios que tinham transbordado devido às chuvas fortes de sábado.

Entre as vítimas mortais está um pescador, de 80 anos, que foi arrastado pela maré na ilha de Ré, na costa oeste do país. De acordo com a delegação do Governo de Gard, citada pelas agências internacionais, foi também encontrado o corpo de um cidadão belga, de 60 anos, cujo veículo foi arrastado pelas correntes de água quando tentava atravessar uma ponte, apesar das autoridades terem proibido a sua utilização.

Quatro pessoas ainda estão desaparecidas, incluindo um pai e os seus dois filhos, de quatro e 13 anos, cujo veículo também foi arrastado pela chuva.

As buscas foram suspensas na noite de domingo e recomeçaram na manhã desta segunda-feira, contando com mais de 300 bombeiros e várias equipas de salvamento com barcos, helicópteros, drones e cães.

A tempestade Mónica também passou por Portugal no passado fim de semana, mas não houve qualquer registo de feridos ou vítimas mortais.