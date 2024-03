Cinco dos seis alpinistas desaparecidos nos Alpes da Suiça foram encontrados mortos

De Euronews

Entre os alpinistas que estavam desaparecidos, cinco pertenciam à mesma família. As buscas para encontrar a sexta pessoa continuam.

Cinco dos seis alpinistas que estavam desaparecidos desde sábado, nos Alpes suiços, foram encontrados sem vida, esta segunda-feira.

O grupo de alpinistas suiços, com idades compreendidas entre os 21 e os 58 anos, foi encontrado pelas autoridades, na região de Tête Blanche, segundo as agências internacionais. Terão partido de Zermatt no sábado de manhã, segundo a mesma fonte, para chegar à aldeia de Arolla no mesmo dia.

Cinco dos seis alpinistas que se encontravam desaparecidos eram membros da mesma família, no entanto a polícia não divulgou as identidades dos corpos encontrados. A sexta pessoa ainda não foi localizada.

Os serviços de emergência foram alertados, no sábado à tarde, por um membro da família que deveria ir buscar o grupo a Arolla, que estes não tinham chegado ao local combinado.

No entanto, uma tempestade nos Alpes do Sul e o perigo de avalanches, durante o fim de semana, impediram helicópetros e equipas de socorro de se aproximarem da zona onde poderiam estar os alpinistas durante muito tempo.

A rota de Zermatt a Arolla faz parte da famosa "Haute Route" de 120 km (75 milhas) de Zermatt a Chamonix, e é muito popular entre turistas, apesar de ser necessária alguma experiência, de acordo com as agências internacionais, para realizar este percurso.