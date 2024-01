Tempestades de neve causam estragos nas estradas da Europa

De Euronews

Vários países registaram perturbações no tráfego devido a estradas escorregadias e temperaturas negativas.

O sul da Europa, de oeste a leste, está a ser afetado por fortes tempestades de neve.

Em Espanha, várias auto-estradas importantes foram encerradas porque muitas províncias, incluindo Soria, Segóvia, Saragoça e Guadalajara, foram apanhadas pela tempestade Juan. A tempestade trouxe temperaturas negativas e uma forte queda de neve que deixou metade do país em estado de alerta.

Na Caríntia, no sul da Áustria, as tempestades de neve foram precedidas de chuva, o que tornou as estradas escorregadias e provocou o caos no trânsito.

A polícia registou vários acidentes, mas ninguém ficou ferido. O tráfego ferroviário também sofreu perturbações.

A Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Eslovénia, nos Balcãs, registaram igualmente fortes tempestades de neve. Em várias zonas da Eslovénia, foram registadas rajadas de mais de 100 km/h.

Na Bósnia e na Croácia, muitas estradas, incluindo as principais auto-estradas, foram encerradas.

Com muita neve e gelo, juntamente com a precipitação contínua, os serviços de inverno no terreno estão a efetuar as intervenções necessárias.