Registados surtos de sarna e aumento de doenças respiratórias entre requerentes de asilo em Dublin

Sem abrigo de emergência disponível, pelo menos 200 pessoas estão a viver em tendas nas ruas de Dublin há semanas, sem acesso a água.

As condições dos requerentes de proteção internacional estão a deteriorar-se na cidade de Dublin, na Irlanda. Foram registados surtos de sarna e um aumento de doenças respiratórias entre as pessoas que aguardam na rua por uma resposta do gabinete de pedidos de asilo.

Pelo menos 200 pessoas, que não têm alojamento de emergência disponível, estão a viver em tendas nas ruas de Dublin, há várias semanas.

"Adoecemos muito facilmente, há muitas doenças devido às condições sanitárias, é quase impossível [evitá-las]”, disse Pir-Sami Kupiszewke, requerente de asilo que vive na rua, citado pelas agências internacionais.

Kupiszewke destacou, ainda, a “falta de condições de saneamento” a que está sujeito.

"Para ir à casa de banho, temos de a procurar em qualquer lado. Na cidade de Dublin, não há casas de banho. Não há casas de banho públicas ou chuveiros. Lidar com este tipo de coisas é muito, muito difícil. Por vezes, até os animais têm o direito de beber água. Estamos a lutar para encontrar água", acrescentou Kupiszewke, citado pelas agências internacionais.

Cerca de 13 mil pessoas pediram asilo na Irlanda em 2023, tendo o número continuado a aumentar nos primeiros meses deste ano. Para além destes, mais de 100 mil ucranianos procuram refúgio no país.

O número de requerentes de asilo em 2023 e 2022 foi quase três vezes superior ao de 2019, quando a Irlanda recebeu 4.781 pedidos de proteção internacional.