De euronews

O bombardeamento de Kiev à cidade fronteiriça de Belgorod, na Rússia, matou duas pessoas e devastou uma refinaria de petróleo. Putin promete uma resposta dura.

PUBLICIDADE

No segundo dia das eleições presidenciais que dará Putin mais um mandato de seis anos, o presidente russo promete que os ataques ucranianos a Belgorod em pleno dia de votos não ficarão impunes.

O ataque de Kiev à cidade fronteiriça matou duas pessoas e devastou uma refinaria de petróleo pertencente à gigante russa Rosneft, na região de Samara, a 1.065 quilómetros a sudeste de Moscovo.

O ataque a Belgorod convenceu as autoridades russas a fechar escolas e centros comerciais, minando os esforços do Kremlin para conter o eco da guerra pelo menos durante os três dias de eleições.

Escolas fechadas novamente em Belgorod

Oito mísseis ucranianos foram abatidos, mas dois moradores foram mortos e outros ficaram feridos", disse o governador da região de Belgorod nas redes sociais, anunciando também o encerramento temporário de escolas e lojas pela segunda vez neste mês.

Nas horas anteriores, o Ministério da Defesa russo alegou ter interceptado e destruído foguetes, mísseis e drones nas regiões fronteiriças de Belgorod e Kursk.

O Ministério também disse que rejeitou outras "tentativas de infiltração no território da Federação Russa por grupos militantes ucranianos de sabotagem e reconhecimento".

A votação prossegue no segundo dia

Continua a votação de três dias que vai consolidar o poder de Vladimir Putin, "candidato único", depois de ter praticamente esmagado a dissidência política durante quase 25 anos de governo.

A participação eleitoral ultrapassou 50%, segundo a Comissão Central Eleitoral, citada pela agência Ria Novosti. O número refere-se às 16 horas de Moscovo (12 horas em Lisboa) no segundo dia de votação que termina no domingo.

"Números muito altos" nas quatro regiões ocupadas pelos russos

Os números oficiais referem percentagens muito elevadas de eleitores nas partes das quatro regiões ucranianas ocupadas pelos russos no final do primeiro dos três dias de votação. Segundo a agência Ria Novosti, na região de Donetsk "votaram" mais de 69% dos "eleitores", na de Lugansk 36%, na de Zaporizhzhia 55% e na de Kherson quase 69%. A "votação" nas quatro regiões já estava em curso desde 25 de Fevereiro.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, votou em Moscovo. O presidente Putin e o primeiro-ministro Mikhail Mishustin votaram online.

Muitas pessoas fizeram fila na embaixada russa em Praga na sexta-feira, por volta das 12:00, hora local. O movimento de oposição russo instou os eleitores contra as políticas de Putin e a guerra na Ucrânia a comparecerem às urnas no domingo, ao meio-dia, o último dia de votação, como forma de protesto.

O Presidente russo de 71 anos concorre à renovação do mandato, juntamente com três rivais, representantes de partidos a favor do Kremlin, que se abstiveram de qualquer crítica a Putin.

O que se espera das eleições russas

Putin deve alcançar um resultado esmagador, superando o de 2018 (77% dos votos). Graças à reforma constitucional de 2020, ele pode candidatar-se a mais dois mandatos presidenciais, até 2036.

Dois anos após o início da invasão da Ucrânia, Putin está muito confiante. O exército russo pode orgulhar-se de ter conquistado a cidade ucraniana de Avdiivka, a economia está a crescer em 3,6%, apesar das sanções ocidentais, nenhuma elite desertou, a oposição foi decapitada e a sociedade continua insensível à alta perda de vidas na frente.

Domingo é o dia da dissidência com o protesto simbólico evocado pelos opositores que pedem aos cidadãos que compareçam às urnas às 12 horas e rasguem o cartão, anulem-no ou escrevam o nome de Navalny.