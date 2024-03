Putin admite trégua durante os Jogos Olímpicos

De Euronews

O presidente russo admitiu, sem fazer promessas, observar a trégua olímpica pedida pelo presidente francês Emmanuel Macron.

Recentemente reeleito para um quinto mandato presidencial, em eleições cujo resultado a União Europeia não reconhece, o presidente russo Vladimir Putin disse que está aberto à proposta do homólogo francês Emanuel Macron de que haja um cessar-fogo na Ucrânia coincidindo com os Jogos Olímpicos que se realizam em Paris este verão.

No fim de semana, Macron disse que a Rússia seria convidada a observar um cessar-fogo durante os jogos que decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, em linha com o habitual apelo à paz do país anfitrião. Vladimir Putin afirmou que os interesses da Rússia teriam sempre precedência, mas disse que iria considerar o pedido.

"Não tenho conhecimento da declaração do presidente francês", declarou Putin. "Estamos prontos para considerar quaisquer questões, mas em qualquer situação, vamos sempre proceder a partir dos interesses da Federação Russa e da situação na zona de contacto militar, é claro. Disse sempre, e volto a repetir, que somos a favor de negociações pacíficas, mas não porque o inimigo esteja a ficar sem munições. Somos a favor, se eles quiserem realmente construir relações pacíficas e de boa vizinhança entre os dois Estados a longo prazo, em vez de fazerem uma pausa de um ano e meio ou de dois anos para se rearmarem", continuou o presidente russo.

Ao mesmo tempo que apelou a um cessar-fogo, Macron comprometeu-se recentemente a que a França se junte a outras potências europeias no reforço do apoio militar à Ucrânia e insistiu que não se pode permitir que a Rússia ganhe a guerra.