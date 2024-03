Papa Francisco: "Ainda não recuperei"

De euronews

O Papa Francisco sofre de uma infeção respiratória há três semanas e não pôde dar o sermão que tinha preparado para sábado, pedindo desculpa aos fiéis.

PUBLICIDADE

O estado de saúde do sumo pontífice da Igreja Católica tem sido fruto de especulações ao longo das últimas semanas.

Foi o monsenhor Filippo Ciampanelli, membro da Secretaria de Estado do Vaticano, quem no sábado teve de ler o discurso do Papa Francisco que se desculpou ao dizer que ainda "não está recuperado".

Mais de 3.000 funcionários e pacientes das seis sedes do Hospital Infantil Bambin Gesù, bem como os seus familiares, assistiram à audiência no Vaticano.

Nas primeiras fileiras do Auditório Paulo VI sentaram-se mais de 200 crianças, algumas da "periferia do mundo" onde não tinham oportunidade de receber tratamento, e de zonas de guerra como a Ucrânia e Gaza.

A audiência foi organizada por ocasião do 100º aniversário da doação do hospital à Santa Sé (20 de fevereiro de 1924) pela família Salviati, que fundou o hospital em 1869.

O Papa Francisco pediu a dom Filippo Ciampanelli que lesse o seu sermão, no qual se concentrou na doação como um aspeto fundamental da história e da vocação do hospital. E encorajou o hospital a continuar a aceitar crianças necessitadas de todo o mundo, independentemente da sua situação social, nacionalidade ou religião.

O estado de saúde do Papa Francisco

O Papa continua a lutar contra uma gripe persistente que dura há três semanas. Quando era jovem, Francisco teve de retirar cirurgicamente parte do pulmão. Neste inverno sofreu uma bronquite que lhe tem causado diversas complicações.

Em 2021, parte do cólon foi-lhe removido e no ano passado o Santo Padre foi hospitalizado duas vezes, incluindo uma para remover tecido cicatricial intestinal de cirurgias anteriores para tratar uma diverticulite.

"Continuo vivo", disse o Papa Francisco ao sair do hospital demonstrando o bom-humor que conserva aos 87 anos.

Na apresentação das suas memórias, esta semana, o Papa sublinhou que não tinha planos para renunciar e que não sofria de problemas de saúde que exigissem o seu afastamento da liderança da Igreja Católica.

Francisco acrescentou que ainda tem "muitos projetos para realizar" como a sua recém-lançada autobiografia.