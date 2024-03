Lava volta a ameaçar a cidade islandesa de Grindavík

De Euronews

A cidade islandesa de Grindavík, que foi evacuada há poucas semanas, está de novo em alerta devido à quarta erupção vulcânica em menos de três meses.

As erupções do último fim de semana fizeram com que o magma voltasse a fluir em direção a Grindavík, uma cidade costeira com 3 800 habitantes, cerca de 50 quilómetros a sudoeste da capital islandesa, Reiquiavique, que foi evacuada há algumas semanas e que assiste à quarta erupção vulcânica em menos de três meses.

O vulcão, situado no sudoeste da Islândia, entrou em erupção em dezembro, janeiro e fevereiro. Um novo fluxo de lava, que na segunda-feira ameaçou Suðustrandavegur, a estrada que conduz à aproximação leste de Grindavík, e se dirigiu para o mar, está atualmente adormecido.

Erupção estável a alguns quilómetros a nordeste de Grindavík

Segundo o Serviço Meteorológico islandês, a erupção tem-se mantido relativamente estável desde domingo à noite e apenas duas secções da fissura eruptiva original, com 3,5 quilómetros de comprimento, permanecem ativas.

Várias aberturas continuavam a expelir lava a 15 a 20 metros de altura, produzindo fluxos de magma em expansão, que até agora não ameaçam as infra-estruturas próximas. Centenas de pessoas foram retiradas das termas geotérmicas da "Lagoa Azul", uma das principais atracções turísticas da Islândia, quando a lava começou a entrar em erupção.

Grindavík, ou a cidade fantasma ameaçada pela lava

Grindavík foi evacuada antes da primeira erupção, em 18 de dezembro. Uma segunda erupção, que começou em 14 de janeiro, conduziu lava em direção à cidade.

As muralhas de defesa, que tinham sido reforçadas após a primeira erupção, impediram uma parte do fluxo. No entanto, o magma consumiu vários edifícios. Ambas as erupções duraram alguns dias.

Uma terceira erupção começou em 8 de fevereiro e terminou em poucas horas, mas antes disso, um rio de lava engoliu um oleoduto e causou o corte do abastecimento de aquecimento e água quente a milhares de pessoas.

A Islândia, situada numa mancha vulcânica dita "quente" no Atlântico Norte, sofre erupções periódicas. As autoridades têm muita experiência em lidar com este tipo de situações e tentam antecipar-se a elas. As últimas erupções assinalam um novo despertar do sistema vulcânico Svartsengi após quase 800 anos de acalmia. Nesta fase, não é claro quando terminará o período de atividade e o que isso significa para a península de Reiquiavique, uma das zonas mais densamente povoadas da Islândia.