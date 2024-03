Oposição já festeja vitória nas presidenciais do Senegal

De Euronews

Apesar dos festejos antecipados, a coligação no poder diz que será necessária uma segunda volta, Resultados definitivos só serão publicados no final da semana.

No Senegal, os apoiantes da oposição já festejam a vitória do candidato Bassirou Diomaye Faye nas presidenciais deste domingo, depois do anúncio dos resultados provisórios, que sugerem uma possível vitória à primeira volta. Vários outros candidatos já felicitaram Faye. No entanto, os representantes da coligação no poder afirmam que será necessária uma segunda volta.

De qualquer modo, os resultados oficiais não serão publicados antes do final da semana. Amadou Ba, antigo primeiro-ministro, é o candidato afeto à coligação no poder.

A votação de domingo teve lugar depois de o Presidente Macky Sall ter tentado, sem sucesso, adiar a votação de 25 de fevereiro para o final do ano, dando origem a protestos violentos e a receios de desestabilização do Senegal, outrora elogiado como o "farol da democracia" na região.

Inicialmente, as listas apresentavam um número recorde de 20 candidatos, embora mais tarde as autoridades tenham proibido alguns nomes da oposição. Faye foi libertado da prisão apenas 10 dias antes da votação, depois de ter estado detido desde abril de 2023 sob a acusação de insurreição, uma detenção que disse ser de natureza política.