Dezenas de milhares de israelitas protestam contra a guerra

Protesto contra as isenções do serviço militar obrigatório concedidas por Israel aos judeus ultra-ortodoxos, no bairro de Mea Shearim, em Jerusalém - Direitos de autor Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Manifestantes pedem a demissão do primeiro-ministro israelita, acusando-o de seguir a estratégia errada e de sabotar as negociações com os reféns mantidos pelo Hamas. Exército de Israel retirou-se do Hospital al-Shifa na cidade de Gaza após um cerco de duas semanas.