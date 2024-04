De Euronews

A polícia francesa encontrou mais de 60 kg de resina de canábis, cerca de 1 kg de cocaína, barras de ouro e 7.000 euros em dinheiro em buscas a várias residências, incluindo à da presidente da câmara municipal da localidade francesa de Avallon, na região este de França.

Jamilah Habsaoui e seis outras pessoas foram detidas, incluindo um irmão da autarca com antecedentes criminais e que já foi condenado por tráfico de droga.

O Governo francês pôs em marcha desde meados de março uma operação de combate ao tráfico de droga no país.

A primeira fase arrancou em Marselha com a presença de Emmanuel Macron, após as autoridades locais pedirem um plano para travar a criminalidade relacionada com as drogas. Mais de 190 pessoas foram detidas na altura.

Já em março, o chefe de Estado francês tinha prometido que iam ser realizadas mais operações deste género no país.

Esta campanha de limpeza antidroga estendeu-se depois às regiões do norte e centro, desde Paris, Lyon, Dijon e Clermont-Ferrand.