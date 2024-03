Mais de 190 pessoas detidas em França durante operações de combate ao tráfico de droga

De Euronews

As operações contra o tráfico de droga, em França, estão a ocorrer simultaneamente em Marselha, Lille, Lyon, Dijon e na zona de Paris. Foram já apreendidos, de acordo com as autoridades, 25 quilos de canábis, mais de 1 quilo de cocaína e cerca de 400.000 euros em dinheiro ou bens.