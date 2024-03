Bruxelas: violência relacionada com a droga está a aumentar

No espaço de algumas semanas, registaram-se vários tiroteios. As autoridades atribuem a violência a uma guerra entre bandos.

"Há um ano e meio que vivemos num inferno neste bairro", diz Anwar, um habitante de Saint-Gilles, uma comuna no sul de Bruxelas.

Dezenas de fotografias e vídeos partilhados pelos vizinhos passam pelo seu smartphone. Cenas de tráfico ou consumo de droga na rua, à vista dos transeuntes. Seringas e cachimbos de crack encontrados nos átrios dos edifícios. Vidros e para-brisas de carros partidos. Os vídeos mostram o assédio a uma jovem mulher por um homem visivelmente sob o efeito de drogas, indivíduos a espreitar para dentro de carros estacionados e a defecar nos passeios, bem como danos no mobiliário urbano.

Denuncia a insegurança crescente e a degradação das condições de vida. "Começámos a ser assediados na rua, com as pessoas a fazerem desvios para não passarem por certos sítios. Tememos pelas nossas famílias no metro, porque há muita gente a disparar", diz o pai de família que, tal como muitos dos seus vizinhos, está a pensar mudar de casa.

Juntamente com outros habitantes locais, lançou uma petição e dirigiu-se ao seu município. Está à espera de "soluções concretas" por parte dos poderes públicos.

Sou a favor da solidariedade, sou a favor de ajudar as pessoas a libertarem-se da sua dependência. Mas, ao mesmo tempo, também sou a favor da segurança dos habitantes locais, que estão atualmente em sofrimento psicológico e têm medo de sair de casa. Anwar Residente em Saint-Gilles

A Bélgica é uma placa giratória do tráfico de droga da Europa. A estatística é frequentemente repetida: apenas 10% da droga que passa pelo porto de Antuérpia, uma das principais portas de entrada da droga no continente, é apreendida. Bruxelas, pelo contrário, é um importante centro de produção, distribuição e consumo. Enquanto a cocaína é importada principalmente da América Latina, a Bélgica e os Países Baixos são grandes produtores de MDMA e de anfetaminas.

Existem redes que vão até à Turquia e ao Dubai. Por isso, é necessária uma cooperação internacional para combater este problema. Jurgen de Landsheer Chef de polícia da zona Midi

Escalada da violência

Nos últimos meses, o incómodo e a violência associados ao tráfico de droga aumentaram na capital belga. Nos últimos meses, registaram-se vários tiroteios em Saint-Gilles, Ixelles, Schaerbeek e Anderlecht. Um homem foi morto a tiro perto da Praça Jacques Franck, em Saint-Gilles. Segundo a polícia, os traficantes tinham regressado ao local duas horas depois de a polícia ter saído.

Jurgen de Landsheer, comandante da zona policial do Midi, descreveu a escalada da violência relacionada com a droga como uma "guerra de territórios" entre os vários bandos. A criminalidade e o incómodo gerados não se limitam aos tiroteios, mesmo que estes sejam mais visíveis, insiste.

"Há um ano e meio, uma pessoa foi espancada até à morte aqui em Peterbos. Houve mesmo violações na zona (...) Há tráfico de seres humanos", diz o polícia.

De Landsheer observou um aumento da exploração pelos bandos de indivíduos como os pequenos traficantes, "pessoas muito vulneráveis, ou seja, menores e residentes ilegais": "É óbvio que temos de combater as vendas, mas também temos de apoiar estas pessoas, que são frequentemente vítimas do sistema", diz.

Guerra contra a droga

Para o ministro belga da Justiça, Paul van Tigchelt, esta vaga de violência relacionada com a droga é um sinal do sucesso da reação das autoridades. "Quando a máfia da droga é encurralada, fica nervosa. É isso que estamos a ver", afirmou em meados de fevereiro.

Por seu lado, Tom Decorte, professor de criminologia na Universidade de Gent, atribui esta escalada de violência ao facto de as autoridades belgas terem começado uma "guerra contra a droga" que considera contraproducente: "O resultado desta estratégia é que os grandes grupos organizados se transformam em redes mais pequenas e surgem novos grupos. Assim, vemos cada vez mais grupos e redes a competir entre si e a usar a violência para tentar conquistar uma quota de mercado", explica.

Na sua opinião, a política pública não atingiu o seu objetivo: "Se a guerra contra a droga, com a sua filosofia repressiva, funcionasse, assistiríamos a uma diminuição da oferta de droga ou a um aumento do seu preço. Porque se um medicamento escasseia, torna-se mais caro", diz.

Por outro lado, o especialista observa que a quantidade de estupefacientes distribuídos na Bélgica nunca foi tão elevada e que os seus preços continuam a ser baixos.

Por último, o perito apela à prevenção e não à repressão. A política belga em matéria de droga assenta em quatro pilares: repressão, terapia, prevenção e redução dos riscos e dos danos, explica o especialista: "Deveríamos investir primeiro na prevenção, na terapia e na redução dos danos e, em último recurso, investir na repressão. O que se verifica na prática é o contrário. A maior parte da despesa pública com a política de luta contra a droga vai para a repressão", conta.

A maior parte da despesa pública com a política de luta contra a droga vai para a repressão. Tom Decorte Professor de criminologia

De acordo com Tom Decorte, a legalização das drogas tiraria o vento das velas dos traficantes de droga. "Enquanto não pensarmos em como destruir o modelo lucrativo do tráfico de droga, não conseguiremos controlar o fenómeno", adverte.

Jurgen de Landsheer discorda. "A solução não é a legalização. Os gangues vão vender outra coisa por menos", acredita.

Plano de ação

As autoridades regionais e federais são frequentemente acusadas de atirar pedras umas às outras para explicar a lentidão da resposta das autoridades ao tráfico de droga.

Perante a urgência da situação, as autoridades públicas sentaram-se à mesa numa reunião do Conselho Regional de Segurança em Bruxelas.

"Para resolver este problema, é necessária a intervenção dos vários níveis de governo: local, regional e federal", diz Sophie Lavaux, diretora-geral da organização Safe.Brussels.

Para resolver este problema, é necessária a intervenção dos vários níveis de governo: local, regional e federal. Sophie Lavaux Diretora-geral da safe.brussels

O seu novo plano de ação em três vertentes visa identificar os diferentes focos de tráfico de droga na capital, a fim de concentrar os seus esforços nesses locais e evitar que a criminalidade se desloque para outros locais: "Haverá uma resposta dos serviços de segurança, uma resposta dos que estão envolvidos na prevenção e também uma resposta a todas estas questões de infraestruturas", explica Sophie Lavaux.

No entanto, o plano de ação não prevê um aumento dos recursos e dos efetivos afetados à luta contra o tráfico de droga. "Já temos de trabalhar com os diferentes recursos de que dispomos e tentar otimizá-los", diz Lavaux.

Por seu lado, a organização policial europeia Europol também se debruçou sobre o problema, nomeadamente através do mapeamento do funcionamento das organizações criminosas.