EUA mandam recados ao Irão para que evite escalada no Médio Oriente

De Euronews

Antony Blinken falou com os chefes da diplomacia da China, Turquia e Arábia Saudita para que convençam o Irão a evitar a escalada do conflito com Israel.

PUBLICIDADE

Os EUA pediram à China e a outros países para pressionarem o Irão a não fazer uma escalada contra Israel.

Segundo o porta-voz do departamento de Estado, Matthew Miller, o chefe da diplomacia norte-americana Antony Blinken falou com os homólogos da China, da Turquia e da Arábia Saudita para que convençam o Irão a não agravar a situação em Israel. Blinken terá dito que a escalada na região não é do interesse de ninguém e acrescentou que Washington continua preocupado com a crise na região, especialmente após as ameaças feitas pelo Irão a Israel.

"Continuamos preocupados com o risco de escalada no Médio Oriente, mais especificamente com as ameaças feitas nos últimos dias pelo Irão contra o Estado de Israel e o povo israelita. O Presidente deixou claro ontem que apoiamos firmemente a segurança de Israel contra estas ameaças. Uma nova escalada neste conflito não prejudica apenas Israel, não prejudica apenas o Irão, não prejudica apenas os países da região, mas prejudica todos os países do mundo", disse Miller.

Uma nova escalada neste conflito não prejudica apenas Israel, o Irão e os países da região, mas o mundo inteiro. Matthew Miller Porta-voz do departamento de Estado dos EUA

O general americano Michael Erik Kurilla, responsável pelo Médio Oriente, esteve em Israel esta sexta-feira para discutir com militares superiores "as ameaças à segurança na região", num contexto de escalada com o Irão. Teerão voltou a ameaçar na quarta-feira "castigar" Israel, após um ataque a 1 de abril contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria, que fez 16 mortos, incluindo sete membros dos Guardas da Revolução.

A CIA prevê um "ataque maciço iminente" do Irão contra Israel.