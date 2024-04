Acidente com teleférico na Turquia causa um morto e sete feridos

De Euronews com AP

Um teleférico embateu num poste, atirando os seus passageiros para a encosta da montanha. Um homem morreu e outros sete ficaram feridos depois de passarem o dia inteiro presos nos teleféricos.

Um homem morreu e sete pessoas ficaram feridas na sexta-feira, quando um teleférico em Tunektepe, nos arredores da cidade mediterrânea de Antália, no sul da Turquia, bateu num poste e abriu-se, fazendo com que os passageiros caíssem para a montanha. Entre os feridos há duas crianças.

A agência estatal Anadolu informou que a vítima mortal é um turco de 54 anos, enquanto as outras vítimas eram cidadãos turcos e um quirguiz, incluindo duas crianças que foram resgatados por helicópteros da Guarda Costeira.

O acidente ocorreu durante as movimentadas férias de Eid al-Fitr.

As operações de salvamento das pessoas retidas decorreram durante toda a noite, ficando concluídas na tarde de sábado.

"128 cidadãos em 16 cápsulas foram resgatados em condições difíceis", disse Okay Memis, diretor da agência turca de busca e salvamento AFAD, aos meios de comunicação social na manhã de sábado.

Os passageiros foram atirados para a encosta da montanha quando a cápsula embateu no poste, segundo as autoridades.

As imagens divulgadas pelos meios de comunicação social turcos mostram o carro destruído a balançar devido aos cabos rompidos na encosta da montanha rochosa, enquanto os médicos tratavam dos feridos.

No total, 543 socorristas e sete helicópteros estiveram envolvidos nas operações de salvamento, incluindo equipas da AFAD, da Guarda Costeira, equipas de combate a incêndios e equipas de alpinismo de diferentes partes da Turquia, segundo as autoridades.

Sexta-feira de ramadão, feriado de três dias na Turquia

Sexta-feira foi o último dia de um feriado público de três dias na Turquia, marcando o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadão, em que as famílias se deslocam para as estâncias balneares costeiras.

O teleférico, operado pelo Município Metropolitano de Antalya, transporta os turistas da praia de Konyaalti para um restaurante e uma plataforma de observação no cume do pico Tunektepe, com 618 metros.

É anunciado no Trip Advisor como uma atração "obrigatória", oferecendo "panoramas fantásticos de Antália e do Mar Mediterrâneo".

A linha do teleférico foi concluída em 2017. Foi objeto de uma grande inspeção no início do ano, bem como de inspeções de rotina ao longo do ano. Entretanto, a Procuradoria-Geral de Antália abriu um inquérito.

Uma comissão de peritos, incluindo engenheiros mecânicos e eléctricos e peritos em saúde e segurança, foi destacada para determinar a causa do incidente.