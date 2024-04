Navio capturado pelo Irão tem bandeira portuguesa

O Irão capturou um cargueiro com bandeira portuguesa no sábado, no estreito de Ormuz. O navio de carga pertence à Zodiac, uma empresa de um magnata israelita. De acordo com as autoridades portuguesas, não há portugueses a bordo.

Comandos do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) desceram de um helicóptero sobre o navio de carga da MSC Aries, associado à Sodiac Maritime, empresa sediada em Londres e que pertence ao magnata israelita Eya Ofer.

O navio foi visto pela última vez na sexta-feira fora do Dubai em direção ao Estreito de Ormuz, a cerca de 80 km da costa dos Emirados Árabes Unidos. Segundo a Associated Press, o comandante do navio terá desligado os dados de rastreamento, prática que tem sido habitual para navios afiliados a Israel que se deslocam naquela região, desde o aumento da tensão no Médio Oriente.

Segundo a agência iraniana IRNA, uma unidade de forças especiais da marinha da Guarda realizou o assalto ao navio MSC Aries, de bandeira portuguesa, um navio de carga associado à Zodiac Maritime, com sede em Londres.

A Zodiac Maritime faz parte do Grupo Zodíaco do multimilionário israelita Eyal Ofer. Primeiramente, a Zodiac recusou comentar o sucedido e encaminhou todas as perguntas à MSC, com sede em Genebra. Entretanto, veio mais tarde reconhecer a apreensão e disse que 25 tripulantes estavam a bordo do navio. A IRNA acrescentou que a Guarda Iraniana apreendeu o navio e levou-o para águas territoriais iranianas.

Navio tem registo na Madeira, não há portugueses a bordo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros Português disse em nota publicada no sítio oficial que “não há registo de cidadãos portugueses a bordo, seja tripulação ou comando” e esclarece que trata-se de “um navio de carga, o MSC Aries, com "pavilhão" português (registo na Região Autónoma da Madeira)”, mas a empresa proprietária é “a Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres”.

As autoridades portuguesas estão, contudo, “a acompanhar a situação”.

“O Governo português está em contacto com as autoridades iranianas, tendo pedido esclarecimentos e solicitado informações adicionais”, pode ler-se no site da diplomacia portuguesa.

Tensão aumenta no Médio Oriente

Israel está a preparar-se para uma potencial retaliação de Teerão depois de um suposto bombardeamento israelita no início deste mês a um edifício consular iraniano na Síria que matou 12 pessoas, incluíndo dois importantes elementos da Guarda Revolucionária Iraniana.