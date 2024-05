Putin substitui Shoigu porque quer Ministério da Defesa "aberto à inovação"

De Euronews

Serguei Shoigu será substituído por Andrei Belousov, que ocupava o cargo de vice-primeiro-ministro e tem formação e experiência na área da economia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, substituiu Sergei Shoigu como ministro da Defesa e nomeou-o secretário do Conselho de Segurança da Rússia numa remodelação surpreendente do executivo.

Tal como estabelece a lei russa, todo o governo demitiu-se na terça-feira, quando Putin tomou posse na terça-feira para um quinto mandato. A maioria dos membros do executivo esperava manter-se em funções, embora o destino de Shoigu permanecesse incerto.

No domingo, Putin confirmou que Shoigu seria nomeado secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Foi anunciado pouco depois que Andrei Belousov seria o novo ministro da defesa do país no lugar de Shoigu.

Shoigu, de 68 anos, atua como ministro da Defesa na Rússia desde 2012 e é amplamente visto como uma figura-chave no círculo de Putin que participou na decisão de enviar tropas russas para a Ucrânia.

O ex-vice-ministro de Shoigu, Timur Ivanov, foi detido no mês passado por acusações de suborno. O escândalo que envolve Ivanov abriu a porta para a demissão de Shoigu.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no domingo que Putin decidiu nomear Andrei Belousov porque o ministério deve estar "aberto à inovação e a ideias de ponta."

Belousov, de 65 anos, ocupou cargos de liderança no departamento financeiro e económico do gabinete do primeiro-ministro e do Ministério do Desenvolvimento Económico. Em 2013, foi nomeado conselheiro de Putin e sete anos depois, em janeiro de 2020, tornou-se vice-primeiro-ministro.

Peskov também assegurou que a remodelação não afetará "as questões militares."