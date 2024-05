Debate Europeias: eleitores que votam pela primeira vez colocaram questões aos candidatos

De Euronews

No último debate antes das eleições europeias, realizado no Parlamento Europeu em Bruxelas, eleitores que vão às urnas pela primeira vez dentro de duas semanas puderam fazer perguntas aos candidatos à liderança da Comissão. A troca de ideias permitiu formar opiniões sobre políticos e políticas.

PUBLICIDADE

O debate entre os candidatos à presidência da Comissão Europeu, em Bruxelas, contou com a presença de alguns espetadores especiais.

Vários eleitores que vão votar pela primeira vez dentro de cerca de duas semanas foram convidados a assistir ao vivo ao debate no Parlamento Europeu, tendo alguns deles sido autorizados a colocar questões aos candidatos.

Embora as alianças com partidos de extrema-direita tenham sido um dos principais pontos de discussão entre os candidatos, os mais jovens puderam também centrar-se noutros temas.

"Penso que a segurança foi o mais importante e o mais emocional para todos os candidatos"., afirmou Aleksandra Walczak, jornalista da Polónia.

“Vou escolher dois temas. O primeiro está relacionado com as alterações climáticas. Apreciei as respostas de Gozi, do Renew Europe, porque disse algo de que eu não estava à espera. Gostei muito das suas respostas e da sua abertura de espírito”, confessa Carlo Millino, estudante italiano.

“O segundo tema é a migração. Apreciei muito as respostas do Schmidt, porque foi justo.”, acrescentou.

Alguns deles já conseguiram formar ideias claras sobre o seu candidato preferido

“Gosto particularmente da Ursula von der Leyen. Penso que ela fez um bom trabalho nos últimos cinco anos. Por isso, também espero que ela seja a Presidente da Comissão nos próximos cinco anos”, disse Jakob Wind, estudante da Dinamarca

Ioannis Afxentiou, estudante de Chipre, prefere Terry Reintke dis Verdes.

“Ela teve em consideração que, sim, temos problemas importantes para enfrentar, mas precisamos de vencer o medo com soluções e não com discursos extremistas."

Ninette Vertongen, estudante da Bélgica não revela se já tem preferência por algum candidato, mas diz-se "muito entusiasmada" em relação ao futuro.

"Estou muito entusiasmada para ver o que o futuro nos reserva. E se eles vão realmente mudar as coisas ou se estão apenas a falar agora e não fazem nada para evitar que os jovens estejam no TikTok e que o TikTok seja um lugar que não é bom para a saúde mental."

Estes jovens vão estrear-se em eleições e esperam convencer os seus pares a votar.