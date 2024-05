"All eyes on Rafah": milhões de pessoas partilham imagens de IA nas redes sociais após os massacres em acampamento

Após o ataque israelita de 26 de maio a um acampamento de pessoas deslocadas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, milhões de pessoas partilharam uma imagem feita com IA nas redes sociais.

Em menos de 48 horas, foi partilhada dezenas de milhões de vezes uma imagem gerada por inteligência artificial que se tornou uma das mais virais de sempre.

"All eyes on Rafah", ou "Todos os olhos em Rafah" em português, publicada pela primeira vez por um utilizador da Malásia (shahv4012), mostra a frase escrita no que parece ser uma cidade de tendas sem fim.

O conteúdo, partilhado por mais de quarenta milhões de utilizadores do Instagram em menos de dois dias, foi criado após o ataque israelita a um acampamento de pessoas deslocadas em Rafah, na noite de 26 para 27 de maio. Quarenta e cinco pessoas morreram e centenas ficaram feridas no ataque. O post foi seguido por milhões de outros posts com a mesma imagem no Facebook, X e TikTok.

Todos os olhos em Rafah: a origem do slogan

Da atriz da série Bridgerton, Nicola Coughlan, à cantora Dua Lipa, à influenciadora italiana Chiara Ferragni e à estrela de Bollywood Varun Dhawan. Estas são apenas algumas das caras conhecidas que partilharam a imagem **"All eyes on Rafah"**nas últimas horas.

O que torna este conteúdo único é o facto de ter chegado a milhões de pessoas, famosas ou não, que não se tinham pronunciado sobre o conflito entre Israel e o Hamas desde 7 de outubro. As pesquisas no Google por "Rafah" e "All eyes on Rafah" aumentaram nas últimas 48 horas.

O slogan deriva provavelmente de um comentário de Rik Peeperkorn, diretor do Gabinete da Organização Mundial de Saúde para os Territórios Palestinianos Ocupados. "Todos os olhos estão postos em Rafah", disse Peeperkorn em fevereiro passado, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter ordenado a evacuação da cidade no sul do enclave.

A reação da IA nas redes sociais

Após o sucesso viral de "All eyes on Rafah", a resposta surgiu online, mais uma vez com recurso à inteligência artificial. Concebida por Benjamin Jamon, a segunda peça de conteúdo mostra um miliciano armado do Hamas de pé sobre uma criança ruiva. Desta vez, o slogan diz: "Onde estavam os teus olhos no dia 7 de outubro? A referência é ao massacre levado a cabo pelo Hamas a 7 de outubro. A imagem também foi partilhada por centenas de milhares de pessoas antes de ser removida.