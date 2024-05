Pelo menos cinco mortos após bombardeamentos russos nas regiões de Donetsk e Kherson

De Euronews

Ataques aéreos a Selydove, na região de Donetsk, fizeram dois mortos, um deles um rapaz de 13 anos. Rússia terá usado também bombas áereas altamente explosivas na investida sobre o distrito de Beryslavs'kyi, na região de Kherson, matando três pessoas.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas na sequência de ataques aéreos russos em localidades das regiões de Donetsk e Kherson na Ucrânia.

A Rússia intensificou os ataques contra as zonas controladas pelos ucranianos no sul da região de Donetsk. Nas últimas 48 horas, pelo menos duas pessoas morreram após um bombardeamento numa zona residencial em Selydove.

Segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia, as vítimas mortais incluem um rapaz de 13 anos, cujo corpo foi encontrado debaixo dos escombros, e um homem de 53 anos.

Na mesma região, as forças russas também atingiram a aldeia de Oleksijevo-Druzhkivka, ferindo sete pessoas e danificando mais de uma centena de casas.

A aldeia fica a cerca de 12 quilómetros de Kramatorsk, uma das principais cidades de Donetsk ainda nas mãos dos ucranianos.

A Rússia terá efetuado o ataque com bombas aéreas altamente explosivas.

Três mortos em ataque a Kherson

As mesmas armas terão sido usadas na investida sobre o distrito de Beryslavs'kyi, na região de Kherson, onde três pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas, incluindo voluntários franceses.

De acordo com as autoridades locais, a Rússia está a aterrorizar propositadamente a população, lançando ataques mesmo em povoações que já foram gravemente danificadas. As instalações energéticas continuam a ser um alvo das forças do Kremlin.