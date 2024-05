Tripla eleição: belgas preparam-se para votação federal, regional e europeia no mesmo dia

De Euronews

No dia 9 de junho, os belgas vão eleger para o parlamento federal, parlamentos regionais e parlamento europeu. Milhões de boletins de voto em papel já estão a ser embalados e enviados para todo o país.

A Bélgica está a caminho de uma tripla eleição, com os eleitores a votarem para eleger um novo parlamento federal, parlamentos regionais e membros do Parlamento Europeu, tudo no mesmo dia, a 9 de junho.

O país chama-lhe a "mãe de todas as eleições".

Milhões de boletins de voto em papel já estão a ser embalados e enviados para todo o país.

“Esperamos que, no futuro, os boletins de voto sejam sempre em papel ou até mais. Vimos o exemplo dos Países Baixos, onde regressaram ao voto em papel. Penso que na Valónia também voltaram ao papel porque muitas pessoas têm bastante medo da forma digital. Poderá haver algumas infracções num ou noutro sentido.", afirma Tom Deschildre, diretor-geral do Grupo Inni, responsável pela impressão de cerca de oito milhões de boletins de voto.

"Há também a questão dos preços, em que o trabalho com o papel é mais barato do que a forma digital de o fazer”, refere Deschildre.

Prevê-se que os nacionalistas flamengos ganhem as eleições. Na metade sul da Valónia, onde se fala francês, os sociais-democratas e a extrema-esquerda dominaram a campanha.