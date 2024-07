De Euronews com AP, EBU

A falta de água potável e de bens de higiene pessoal está a provocar um aumento da propagação de doenças infeciosas entre a população deslocada de Gaza. Segundo a OMS, os casos de diarreia, varicela e iterícia ultrapassaram os valores registados nos anos anteriores.

Pelo menos 16 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortos num ataque israelita a uma escola gerida pelas Nações Unidas em Gaza, que estava a ser utilizada como abrigo para pessoas deslocadas.

O Gabinete de Comunicação Social do Governo de Gaza afirmou no sábado que mais de 75 pessoas ficaram feridas no ataque à escola al-Jaouni, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza.

"Condenamos a ocupação israelita por ter cometido estes crimes e massacres contínuos contra civis, crianças e mulheres", afirma o comunicado.

Segundo testemunhas oculares, o ataque parece ter visado os andares superiores da escola, que está a ser utilizada como abrigo por cerca de 7.000 pessoas.

Muitos dos feridos foram levados para o hospital dos Mártires de Aqsa, a principal instalação médica no centro de Gaza.

As forças armadas israelitas afirmaram estar a investigar o ataque.

Sangue pode ser visto no rescaldo de um ataque aéreo israelita a uma escola gerida pela ONU que matou dezenas de palestinianos em Gaza, 6 de julho de 2024 Saher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Também no sábado, as forças armadas israelitas divulgaram mais imagens de tropas supostamente a operar no bairro de Shijaiyah, na cidade de Gaza.

As tropas regressaram ao bairro meses depois de as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) terem dito que tinham concluído as suas operações na zona.

Os combates terrestres têm-se desenrolado em Shijaiyah nas últimas duas semanas, obrigando dezenas de milhares de pessoas a fugir das suas casas.

O vídeo das IDF mostra soldados exibindo armas que alegadamente foram apreendidas num armazém.

O Hamas tem-se reagrupado repetidamente em áreas duramente atingidas após a retirada das tropas israelitas, levantando questões sobre a capacidade de Israel para destruir as capacidades militares do grupo militante.

Entretanto, a falta de água potável e de materiais de higiene pessoal está a provocar um aumento da propagação de doenças infeciosas entre a população deslocada de Gaza.

"Sofremos de falta de material de limpeza. Não há sabão, detergente nem nada. Quero dizer, o preço do sabão, mesmo que esteja disponível na Faixa de Gaza, não o podemos comprar. O preço do sabão perfumado é de 25 shekels (6,20 euros). Não tenho 25 shekels para comprar sabão", disse Muhammad Al-Talouli, que foi deslocado do campo de Al-Bureij Oriental para o centro de Gaza.

Nasser Al-Kurdi, deslocado do campo de Al-Bureij, disse: "As epidemias e as doenças espalharam-se entre as pessoas e entre as crianças. É uma coisa muito terrível. Trata-se de uma área muito pequena. As doenças propagam-se a um ritmo muito rápido".

A Organização Mundial de Saúde informou, em fevereiro, que os incidentes de infeções respiratórias, diarreia, sarna e piolhos, varicela e iterícia aguda atingiram níveis muito superiores aos dos anos anteriores.

No início desta semana, Marrocos enviou 40 toneladas de ajuda médica para Gaza, incluindo equipamento para efetuar cirurgias de emergência e medicamentos básicos. A ajuda foi recebida pelo Crescente Vermelho Palestiniano no posto fronteiriço de Kerem Shalom.

Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza em resposta ao ataque do Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro, que matou 1200 pessoas e fez 250 outras reféns.

Mais de 38.000 palestinianos foram mortos durante a ofensiva, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre civis e combatentes no seu balanço.