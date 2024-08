De Euronews com AP

Mais de 2.000 manifestantes reuniram-se na capital, Dhaka, para protestar contra o governo da primeira-ministra Sheikh Hasina.

PUBLICIDADE

Na sexta-feira, eclodiram novos protestos no Bangladesh, dos quais resultaram dois mortos e mais de 100 feridos. Esta última agitação segue-se a um mês violento durante o qual mais de 200 pessoas foram mortas em manifestações contra as controversas reformas no sistema de quotas de emprego.

Entoando palavras de ordem como "abaixo o autocrata", mais de 2.000 manifestantes exigiram justiça para as vítimas. No bairro de Uttara, em Dhaka, eclodiram confrontos entre a polícia e os estudantes, tendo as forças de segurança utilizado gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento para dispersar os manifestantes que atiravam pedras.

Ativistas participam de uma marcha de protesto contra a primeira-ministra Sheikh Hasina e seu governo para exigir justiça para mais de 200 pessoas mortas nas manifestações Rajib Dhar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Em Khulna, um distrito do sudoeste, a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha, ferindo 50 pessoas. De acordo com o Daily Star, sediado em Dhaka, um polícia foi morto depois de ter sido atacado por manifestantes.

Em Habiganj, um distrito do nordeste, um ataque incendiário a um escritório local do partido no poder, a Liga Awami, causou a morte de um eletricista e ferimentos em 50 outras pessoas. O eletricista, que se encontrava na cidade para comprar sapatos, foi atingido por uma bala na cabeça, noticiou o jornal.

Em Chattogram, uma cidade do sudeste, cerca de 1.000 manifestantes marcharam após as orações de sexta-feira e incendiaram um posto de guarda da polícia à beira da estrada, de acordo com o relatório.

O que começou por ser uma manifestação pacífica de estudantes contra um sistema de quotas de emprego do governo, transformou-se num desafio significativo aos 15 anos de governo de Hasina. As manifestações não mostram sinais de abrandamento, assinalando uma rebelião sem precedentes contra o longo mandato da primeira-ministra.