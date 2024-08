Novo governo do Bangladesh deverá prestar juramento na quinta-feira

De Euronews com AP

O Prémio Nobel Muhammad Yunus aceitou o convite e será o novo primeiro-ministro interino. A antecessora de Sheikh Hasina, Khaleda Zia, discursou em público pela primeira vez desde 2018.

O chefe militar do Bangladesh anunciou que um novo governo interino deverá prestar juramento na quinta-feira, quando o Prémio Nobel Muhammad Yunus regressar de Paris.

“Estamos a fazer o nosso melhor para organizar a cerimónia de posse amanhã [quinta-feira]", afirmou o militar, em declarações transmitidas pela televisão local.

Muhammad Yunus aceitou o convite para ser primeiro-ministro interino, passando a assumir a administração e a tentar restaurar a estabilidade no Bangladesh, depois de Sheikh Hasina se ter demitido, na segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas em Paris, Yunus disse: "Estou ansioso por regressar ao meu país e ver o que se está a passar e como nos podemos organizar para sair dos problemas em que nos encontramos”.

Relativamente à possível data de realização das próximas eleições, Muhammad Yunus disse que ainda era demasiado cedo para o dizer. “Vou falar com eles. Estou a começar a trabalhar nesta área”, acrescentou.

Khaleda Zia fez primeiro discurso público desde 2018

Esta quarta-feira, a líder da oposição e antecessora de Sheikh Hasina, Khaleda Zia, exortou a população a não seguir o caminho da destruição no Bangladesh, enquanto se dirigia aos seus apoiantes a partir de uma cama de hospital num comício em Daca. Este foi o seu primeiro discurso público desde 2018, quando foi presa após acusações de corrupção.

Khaleda Zia foi detida numa altura em que o Bangladesh se preparava para formar um governo provisório, após uma revolta em massa que causou centenas de mortos e centenas de feridos.

Os líderes estudantis, que organizaram os protestos que duraram semanas, dizem que vão revelar uma lista completa do novo governo esta quarta-feira. As ruas do Bangladesh estavam calmas depois dos relatos de violência contra os apoiantes de Hasina, a polícia e as comunidades minoritárias que se seguiram logo após a sua fuga para a Índia.

O comício do Partido Nacionalista do Bangladesh realizou-se um dia depois da libertação de Zia da prisão domiciliária, no meio de um novo ambiente político no país.

A liberdade de Zia é em grande parte simbólica, uma vez que a líder tem estado fora da prisão ao abrigo de uma ordem executiva do anterior governo, mas não estava autorizada a viajar para o estrangeiro. O filho e chefe interino do partido, Tarique Rahman, também se dirigiu à multidão em linha a partir de Londres, onde vive no exílio desde 2008.