Manifestantes que derrubaram Hasina querem o prémio Nobel Muhammad Yunus como líder do Bangladesh

De Euronews com AP

Um dos principais organizadores dos protestos estudantis no Bangladesh afirmou que o Prémio Nobel da Paz era a sua escolha para chefiar um governo provisório, um dia depois da demissão da primeira-ministra de longa data, Sheikh Hasina.

PUBLICIDADE

O presidente em exercício do país e o chefe das forças armadas afirmaram na segunda-feira que em breve será formado um governo provisório.

Nahid Islam, o organizador, num vídeo publicado nas redes sociais, disse que os líderes do protesto estudantil já falaram com o prémio Nobel Muhammad Yunus, que aceitou assumir o cargo tendo em conta a situação atual do país.

Yunus enfrentou uma série de acusações de corrupção e foi levado a julgamento durante o governo de Hasina. Recebeu o Prémio Nobel em 2006 por ter sido pioneiro na concessão de microcréditos e afirmou que as acusações de corrupção contra ele foram motivadas por vingança.

Islam disse que os estudantes manifestantes anunciariam mais nomes para o governo e que seria difícil para a atual liderança ignorar as suas escolhas.

Hasina demitiu-se e fugiu do país na segunda-feira, depois de semanas de protestos contra um sistema de quotas para empregos no governo, que se transformaram num desafio mais amplo ao seu governo de 15 anos. Milhares de manifestantes invadiram a sua residência oficial e outros edifícios associados ao seu partido e família.

Os confrontos ocorridos imediatamente antes e depois da demissão de Hasina causaram a morte de pelo menos 109 pessoas e feriram centenas de outras, de acordo com os meios de comunicação social, que não puderam ser confirmados de forma independente.

Mais de uma dúzia de pessoas terão sido mortas quando os manifestantes incendiaram um hotel propriedade de um dirigente do partido de Hasina na cidade de Jashore, no sudoeste do país. Em Savar, nos arredores de Dhaka, pelo menos 25 pessoas morreram, segundo os relatórios. Outras 10 pessoas morreram no bairro de Uttara, em Dhaka.

O chefe militar, general Waker-uz-Zamam, declarou que estava a assumir temporariamente o controlo do país e os soldados tentaram conter a crescente agitação.

Mohammed Shahabuddin, o presidente em exercício do país, anunciou na segunda-feira, depois de se ter reunido com Waker-uz-Zamam e com políticos da oposição, que o Parlamento seria dissolvido e que seria formado um governo nacional o mais rapidamente possível, o que conduziria a novas eleições.