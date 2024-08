"Ninguém estava preparado" para o desaparecimento de Puigdemont

O ministro do Interior catalão e a direção dos Mossos deram uma conferência de imprensa sobre a ação de quinta-feira e o mandado de captura do antigo presidente Puigdemont, que escapou impune após ter participado num evento em Barcelona.

O Ministro do Interior em exercício, Joan Ignasi Elena (ERC), comentou que todo este processo surge na sequência de uma lei de amnistia e confirmou que "os mandados de captura são contrários à lei".

Joan Ignasi Elena, sublinhou a anomalia da lei da amnistia. "Pode-se ser a favor ou contra a lei, mas ela deve ser cumprida. O mandado de captura continua em vigor", afirmou.

"A polícia tem de cumprir as ordens dos juízes e dos tribunais. Essa é a nossa obrigação. Vou pedir que os Mossos d'Escuadra sejam retirados do debate político".

O ministro confirma que não está a ser feito nenhum favor ao país ou aos Mossos d'Escuadra se este debate for iniciado.

Joan Ignasi Elena confirma que os Mossos são uma força muito poderosa. "É um privilégio imenso saber tudo o que este corpo de polícia, que está ao serviço dos cidadãos, faz".

"Ontem houve uma tentativa de dinamitar e encobrir o plenário de investidura simplesmente porque não gostaram do resultado", lamentou. Houve uma operação para garantir a ordem pública, a continuidade da sessão plenária e para garantir a detenção de Puigdemont", explicou. "As três operações foram dimensionadas e não estava previsto um comportamento tão incorreto por parte de alguém que foi a mais alta autoridade deste país".

Pere Ferrer, chefe da polícia, desculpa os Mossos

"O mandado de captura só existe porque a lei da amnistia não foi aplicada", comentou Pere Ferrer.

O diretor-geral da polícia acrescentou ainda que "os acontecimentos de ontem deixaram a polícia numa situação que não merece. Responsabilizar a polícia por problemas políticos não resolvidos é um mau negócio para a polícia".

Os Mossos defendem as suas ações e condenam os colegas que ajudaram na fuga

O mandado de captura de Puigdemont foi transmitido a todas as tropas dos Mossos em serviço. "Os factos ocorreram de forma diferente da esperada", disse. O chefe dos Mossos, Eduard Sallent, explica que o líder de Junts e Turull foi a uma tenda, pôs um chapéu, entrou num veículo e abandonou o local. Posteriormente, iniciou-se uma perseguição" e foi lançada a "operação gaiola".

Tivemos de usar gás pimenta perante a agressão. Sallent Comissário-chefe dos Mossos

"O Sr. Carles Puigdemont tem um mandado de captura que foi confirmado de manhã, assim que foi visto. A detenção destinava-se a ser efetuada no local certo, garantindo a ordem pública e constitucional. Os factos foram diferentes do que estava previsto. Puigdemont estava acompanhado por pessoas com cargos públicos, com o objetivo de dificultar a intervenção dos Mossos", afirmou Sallent. Sallent acusou os Mossos que colaboraram com o antigo presidente da Generalitat: "não merecem usar o nosso uniforme. Os Mossos d'Esquadra são uma polícia democrática e não uma polícia patriótica.

Eduard Sallent, comisario Jefe de los Mossos EBU

"O nosso principal objetivo era realizar a sessão plenária de investidura, e isso foi conseguido", diz Sallent e reconhece que "a prisão de Puigdemont não foi conseguida, por muito que tentássemos. O dispositivo foi concebido para o fazer". Sallent confirmou também que a detenção de Carles Puigdemont não foi negociada. O comissário foi crítico, afirmando que "o objetivo de prender Carles Puigdemont não foi alcançado".

Pensámos que Puigdemont tinha vontade de entrar no Parlamento. Penso que não somos os únicos que não estavam à espera. Sallent Comisario chefe dos Mossos

O juiz Llarena pede explicações

Puigdemont esteve presente na cerimónia de homenagem realizada na passada quinta-feira em Barcelona, no mesmo dia da investidura de Illa. No entanto, desapareceu no meio da multidão durante a procissão para o Parlamento.

O juiz Llarena, responsável pelo caso "procés", pediu explicações e relatórios aos Mossos e ao Ministério do Interior sobre a estratégia falhada para prender Puigdemont.

Onde está Puigdemont?

De acordo com Jordi Turrull, Puigdemont regressou a Waterloo (Bélgica), tendo o próprio Turrull confirmado na "RAC1" que o antigo presidente em fuga se encontrava na Catalunha desde terça-feira.

Turrull argumentou que a nova fuga de Puigdemont é uma forma de "confronto". O secretário-geral do Junts afirmou que Puigdemont estava a tomar decisões "à medida que o dia avançava".

Reações à fuga de Puigdemont

O presidente do PP, Nuñez Feijóo, pediu contas ao presidente do governo, Pedro Sánchez, e solicitou a sua comparência e a demissão imediata dos responsáveis pela operação policial.

Por outro lado, o presidente do partido de extrema-direita VOX, Santiago Abascal, também condenou ontem este facto, descrevendo a nova fuga de Puigdemont como uma "humilhação para todos os espanhóis".