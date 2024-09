Hamas diz que ataque israelita a zona segura em Khan Younis fez pelo menos 40 mortos

De Euronews com AP

Israel diz ter tido como alvo militantes do Hamas na zona, grupo militante diz que foram atingidos civis deslocados pela guerra.

Um ataque israelita a um acampamento que alberga palestinianos deslocados pela guerra em Gaza matou pelo menos 40 pessoas e feriu outras 60 na madrugada desta terça-feira, denunciaram autoridades palestinianas.

Israel informou que o ataque tinha como alvo militantes "importantes" do Hamas.

A Defesa Civil, força de intervenção que opera em Gaza sob o governo do Hamas, disse ter recuperado 40 corpos após o ataque numa zona humanitária considerada segura designada por al-Mawasi, em Khan Younis, acrescentando que as buscas por mais corpos prosseguem. De acordo com o organismo, famílias inteiras foram mortas.

Um operador de câmara da Associated Press viu três grandes crateras no local, onde os socorristas e as pessoas deslocadas estavam a remexer a areia e os escombros com ferramentas de jardinagem e as próprias mãos, à luz dos telemóveis, após o ataque desta madrugada.

O Hospital Nasser de Khan Younis, um dos três hospitais a receber vítimas, disse que cerca de duas dúzias de corpos tinham dado entrada na unidade hospitalar.

O exército israelita afirmou ter atingido militantes do Hamas que operavam num centro de comando e controlo, garantindo que as suas forças utilizaram munições precisas, vigilância aérea e outros meios para evitar vítimas civis.

O Hamas divulgou entretnto um comunicado negando a presença de militantes na zona. Nem Israel nem o Hamas apresentaram provas para fundamentar as suas afirmações.