Juristas e membros do Corpo Nacional de Polícia consultados pela Euronews garantem que a detenção do líder independentista catalão é um facto.

PUBLICIDADE

Carles Puigdemontestá de volta a Espanha. Esta quinta-feira, tenciona assistir à sessão plenária de investidura do presidente da Generalitat. O próprio Puigdemont anunciou que está a fazer o que considera "a viagem de regresso do exílio".

"Em condições democráticas normais, o facto de um deputado como eu anunciar a sua intenção de assistir à sessão seria desnecessário e irrelevante, mas as nossas condições democráticas não são normais", afirmou o líder secessionista foragido da justiça.

A realidade é que, depois de o Supremo Tribunal ter decidido não amnistiar o crime de desvio de fundos públicos, está sujeito a um mandado de captura que deve ser cumprido assim que entrar em território espanhol.

Mas não se sabe o que vai acontecer, uma vez que Puigdemontpretende assistir à sessão plenária de investidura de Salvador Illa como deputado autónomo. Não se sabe, por exemplo, se pode ser detido depois de entrar no hemiciclo.

Se houver uma verdadeira vontade de o prender, a polícia fá-lo-á. César Alvarado Polícia Nacional e membro da Associação Uma Policía para o Século XXI

A Euronews falou com membros da Polícia Nacional. "Quando entrar em Espanha, será perfeitamente localizado e, se houver vontade de o prender, a polícia fá-lo-á", diz César Alvarado, um dos porta-vozes da Associação Uma Polícia para o Século XXI .

Quanto à possibilidade de Puigdemont se "refugiar" no interior do Parlamento, Alvarado esclarece que este espaço "não tem uma condição especial", pelo que "pode ser detido a qualquer momento ali mesmo".

Carles Puigdemont. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

O presidente do parlamento regional é Josep Rull, membro do Junts, o partido do qual Puigdemont é membro. Ele próprio ofereceu o seu gabinete a Puigdemont como um local seguro. Perante estes factos, o Partido Popular acusa-o de "torcer os regulamentos" para os "adaptar às necessidades de Puigdemont".

O que é claro é que, com o seu regresso , corre o risco de ser preso. O advogado Antonio Gómez de Olea explica à Euronews que, no Parlamento , "pode haver alguma proteção ou, digamos, impedimentos no que se refere à detenção do ex-vice-presidente catalão".

Acabará por ser detido, mais cedo ou mais tarde, porque um parlamento não tem o mesmo estatuto jurídico que uma embaixada. Antonio Gómez de Olea Advogado

"Mas, no fim de contas, como se trata de território nacional, acabará por ser detido mais cedo ou mais tarde, porque um parlamento não tem o mesmo estatuto jurídico que uma embaixada de um país da UE ou de um país terceiro", acrescenta Gómez de Olea.

Tudo isto sugere que a detenção é inevitável. No entanto, esta pode ser efetuada pela polícia regional, os Mossos d'Esquadra, ou pela Polícia Nacional ou pela Guardia Civil. O protocolo é diferente consoante o organismo que a executa.

O que acontece quando Carles Puigdemont é detido?

"Se a detenção for efetuada pela Polícia Nacional ou pela Guardia Civil, ele irá diretamente para o Supremo Tribunal. Se for detido pelos Mossos, deve ser um comandante a fazê-lo, depois de o cumprimentar e introduzi-lo na viatura sem algemas para o transferir para o Tribunal de Deveres", detalha o agente César Alvarado.

É preciso ter em conta que o chefe dos Mossos, Eduard Sallent, se encontra de férias, pelo que será um intendente que coordenará a detenção e a efetuará. É previsível que os agentes atuem ainda antes da chegada de Puigdemont a Barcelona, onde está prevista uma receção pelos dirigentes do seu partido no Arco do Triunfo, um local escolhido pelo seu significado, uma hora antes da sessão plenária.

Carles Puidemont. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

O advogado consultado pela Euronews garante que "Puigdemont poderá ser detido nos postos fronteiriços , quer por via marítima, quer por via terrestre, quer ainda por via aérea. Como existe liberdade de circulação entre França e Espanha, não podem parar o seu veículo nesse ponto se vier de carro. Nesse caso, detê-lo-iam quando se encontrasse em território nacional".

Depois de ser transferido para o tribunal, este "decidirá sobre a libertação de Carles Puidgemont"e é muito provável que o seu advogado invoque a Lei da Amnistia para defender a liberdade do condenado", afirma Antonio Gómez de Olea.

Transferência para Madrid e recolha de depoimentos

"Se o juiz de instrução considerar que o condenado deve ser colocado à disposição do juiz Llarena, que emitiu o mandado de captura contra ele, será transferido para Madrid e o seu depoimento será tomado aqui", acrescenta.

PUBLICIDADE

Uma vez em Madrid, "será decidido, em conformidade com o artigo 505º da Lei de Processo Penal, se deve ir para a prisão preventiva ou se, pelo contrário, deve ser libertado", acrescenta.

O antigo Presidente Carles Puigdemont vai ser preso?

"Poderá ir para a prisão preventiva,**desde que o juiz Llarena avalie três conceitos: risco de fuga, destruição de provas ou reiteração criminosa". Isto sugere, segundo os juristas consultados pela Euronews, que a prisão preventiva é de facto possível neste caso.

Outras fontes policiais contactadas pela Euronews afirmam que os agentes das Unidades de Intervenção da Polícia, conhecidos como "polícia antimotim", estão a ser convocados antes da sua possível transferência iminente para a capital catalã , devido aos tumultos e distúrbios previstos.

Imagem de arquivo das manifestações a favor de Carles Puigdemont e da independência da Catalunha. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

OsComités de Defesa da República e associações como a Omnium Cultural, grupos organizados de activistas pró-independência cujosdirigentes foram julgados por crimes graves de sedição ou desordem pública e até acusados de terrorismo, convocaram manifestações e comícios contra a investidura de Salvador Illa.

PUBLICIDADE

Espera-se que estes grupos coordenem protestos em massa caso se preveja a detenção do político pró-independência na quinta-feira, antes da sua chegada à sessão plenária.

Por que existe um mandado de captura para Puigdemont?

O líder do Junts fugiu à justiça espanhola em 2017, quando levou a cabo, de forma ilegal e fora dos canais democráticos, uma declaração unilateral de independênciaimposta contra a lei espanhola, a vontade da oposição, a própria Constituição espanhola e depois de o Conselho Geral do Poder Judicial ter alertado para a ilegalidade de tal ato.

Este ano, o Governo espanhol aprovou uma controversa Lei de Amnistia"para a reconciliação" que implica o esquecimento de tais crimes. A lei é o resultado das exigências dos dois principais partidos pró-independência representados no Congresso dos Deputados de Espanha (Junts de Puigdemont e ERC) para investirem Pedro Sánchez como Presidente.

Pedro Sánchez com Salvador Illa, vencedor das eleições na Catalunha. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Embora a lei tenha entrado em vigor e sido aplicada, apagando os crimes cometidos no âmbito do processo ilegal e pró-independência da Catalunha liderado por Puigdemont em 2017, o juiz do caso, o magistrado do Supremo Tribunal Pablo Llarena, não considerou amnistiável o crime de desvio de fundos públicos de que o líder do Junts também é acusado.

PUBLICIDADE

A justiça espanhola entende que o governo catalão da altura, liderado por Puigdemont, desviou fundos públicos ao alocar dinheiro para arealização do referendo ilegal de 1 de outubro, facto pelo qual o mandado de captura ainda está ativo.