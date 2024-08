Direitos de autor Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Palestinianos fogem da zona de Khan Younis, na Faixa de Gaza, na sequência das ordens de evacuação dos militares israelitas, que afirmam que as suas forças irão em breve operar nessa zona, quinta-feira, 8 de agosto de 2024. - Direitos de autor Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP All rights reserved

De Euronews com AP

Pelo menos 21 palestinianos morreram na cidade de Khan Younis, em mais uma vaga de ataques aéreos israelitas, informaram as autoridades na sexta-feira. No mesmo dia, outro responsável do Hamas foi morto no sul do Líbano.