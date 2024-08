Ativista diz que será torturado se a Sérvia o extraditar para a Bielorrússia

O jornalista Andrey Gnyot foi detido na Sérvia por evasão fiscal - mas especialistas em direitos humanos dizem que se trata de um estratagema para o extraditar para a Bielorrússia.

Andrey Gnyot usa um dispositivo de localização no tornozelo, no apartamento em Belgrado, onde se encontra em prisão domiciliária.

Mas o jornalista, ativista e diretor de publicidade bielorrusso teme que lhe aconteça algo muito pior se o seu recurso contra as acusações de evasão fiscal falhar e ele for extraditado para a Bielorrússia.

"Qualquer pessoa que tenha trabalhado durante os protestos foi detida, presa e torturada. Penso que mais de 50 a 100 pessoas ainda estão detidas nas prisões bielorrussas", afirmou em entrevista à Euronews. Por "trabalho" entendem-se as centenas de pessoas que participaram ativamente nos protestos que tentaram derrubar o governo do presidente Aleksandr Lukashenko em 2020.

Gnyot considera que o pedido de extradição se deve ao seu papel nos protestos de 2020 na Bielorrússia e a sua equipa afirma que o pedido de extradição é motivado pelo desejo do regime de Lukashenko de capturar Gnyot e qualquer pessoa que tenha transmitido imagens dos protestos de 2020 na Bielorrússia.

O Supremo Tribunal de Belgrado já decidiu que ele deve ser extraditado para a Bielorrússia. Gnyot apresentou recurso e espera uma decisão até 27 de agosto. Se for enviado para a Bielorrússia, tem a certeza do destino que o espera.

"Tortura ou morte por tortura. Há pelo menos 12 casos de pessoas que morreram em circunstâncias "inesperadas". Eram saudáveis e eram todos presos políticos", diz, falando calmamente.

É raro os países europeus extraditarem pessoas para a Rússia, a Bielorrússia e a China, uma vez que estes países são conhecidos pela falta de liberdade de expressão, de adesão ao Estado de direito e pela rejeição da maioria das normas democráticas, incluindo a realização de eleições livres e justas.

O advogado e especialista em direitos humanos, Nikola Kovačević, disse à Euronews que muitos países europeus raramente extraditam pessoas para a Rússia, Bielorrússia e China devido ao risco real de perseguição política.

"O pedido da Bielorrússia para extraditar Gnyot para a Sérvia faz parte de um estratagema para o capturar, para que mais tarde possa ser julgado por subversão da ordem constitucional. Todas as acusações contra ele foram feitas com o objetivo de tornar mais fácil para as autoridades a extradição de pessoas como Andrejy Gnyot", disse Nikola Kovačević.

Muitos críticos de Lukashenko enfrentam detenções arbitrárias e perseguições na Bielorrússia.

O Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) está a fazer campanha para que ele seja libertado imediatamente.

"Como Estado candidato à União Europeia, a Sérvia não deve sucumbir a repressões transnacionais em nome de regimes autoritários como o do presidente bielorrusso Aleksandr Lukashenko, um conhecido inimigo da imprensa livre", afirmou Gulnoza Said, coordenadora do programa do CPJ para a Europa e Ásia Central.

Gnyot foi detido em Belgrado em outubro, assim que chegou à Sérvia, e uma acusação de evasão fiscal pode levar a uma pena de prisão até sete anos, de acordo com o código penal bielorrusso.

As reportagens de Gnyot foram utilizadas pela Radio Svaboda, o serviço bielorrusso da Radio Free Europe/Radio Liberty, financiada pelo Congresso dos Estados Uniods, durante os protestos de 2020 - e as autoridades bielorrussas descrevem a estação de rádio como um grupo "extremista".

Desde os protestos de 2020, as autoridades bielorrussas têm vindo a prender um número crescente de jornalistas pelo seu trabalho.

Relatórios da Human Rights Watch, da Amnistia Internacional e de agênciasnoticiosas documentaram amplamente os incidentes de tortura sofridos por presos políticos na Bielorrússia.

Gnyot é acusado de não ter pago cerca de 300 mil euros (323 600 dólares) em impostos entre 2012 e 2018, de acordo com relatosda comunicação social e do amigo de Gnyot.

Em 3 de novembro de 2023, o advogado de Gnyot, Vadim Drozdov, apresentou um pedido de eliminação dos dados de Gnyot à Comissão de Controlo dos Ficheiros da Interpol, de acordo com um relatório da emissora pública alemã DW e do amigo de Gnyot. Em fevereiro de 2024, a Interpol bloqueou temporariamente o acesso aos dados de Gnyot na sua base de dados, aguardando a verificação de que as forças de segurança bielorrussas estavam a cumprir os regulamentos da Interpol.

Em dezembro de 2023, o Tribunal Superior de Belgrado decidiu que estavam reunidas as condições para a extradição de Gnyot para a Bielorrússia. Em 12 de março de 2024, o Tribunal de Recurso de Belgrado anulou essa decisão mas não cancelou a extradição e enviou o processo para revisão. O processo foi retomado em 26 de março.

A Bielorrússia era a terceira pior prisão do mundo para jornalistas, com pelo menos 28 jornalistas atrás das grades em 1 de dezembro de 2023, quando o CPJ realizou o seu mais recente censo prisional.

A Sérvia não tinha nenhum jornalista atrás das grades na altura, exceto Gnyot, que não foi incluído no censo devido à falta de informações sobre o seu trabalho.