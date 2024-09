De Euronews

As equipas de salvamento já partiram há muito, mas os restos das casas continuam empilhados nas bermas das estradas irregulares das montanhas do Alto Atlas.

As equipas de salvamento e os transeuntes já se foram embora há muito tempo, mas os restos das casas continuam empilhados nas bermas das estradas irregulares.

Um ano depois de quase 3000 pessoas terem morrido quando um terramoto recorde abalou as comunidades do Alto Atlas marroquino, ainda parece que uma bomba acabou de explodir em aldeias como Imi N'tala, onde dezenas de habitantes morreram quando um pedaço da encosta da montanha se partiu e arrasou a maioria dos edifícios.

Restam tijolos partidos, varões de ferro dobrados e pedaços de chão de cozinha, mas foram varridos para pilhas mais limpas ao lado das tendas de plástico onde vivem agora os desalojados. Alguns aguardam fundos para reconstruir as suas casas. Outros aguardam a aprovação dos seus projetos.

A região abalada pelo terramoto está repleta de aldeias agrícolas empobrecidas como Imi N'tala, acessíveis apenas por estradas esburacadas e sem manutenção. Os repórteres da Associated Press visitaram meia dúzia delas na semana passada, antes do aniversário de um ano.

Nalguns locais, os residentes que aguardam autorização governamental começaram a reconstruir as suas casas por sua iniciativa própria. Noutros locais, as pessoas, cansadas pela falta de condições das tendas de plástico, voltaram para as suas casas destruidas ou mudaram-se para cidades maiores, abandonando as suas vidas antigas.

As ruas foram cuidadosamente varridas em cidades como Amizmiz e Moulay Brahim, embora continuem a existir edifícios rachados e montes de escombros, tal como acontecia nos dias que se seguiram ao terramoto.

Os ritmos da vida normal foram retomados em algumas das maiores cidades da província, onde estão em curso os esforços de reconstrução de estradas, casas, escolas e empresas e alguns residentes receberam casas em contentores metálicos.

Mas a maioria dos desalojados das 55.000 casas destruídas pelo terramoto continua vulnerável ao calor do verão e ao frio do inverno, vivendo em tendas de plástico, impacientes por regressar.

Mohamed Soumer, um reformado de 69 anos que perdeu o filho no terramoto do ano passado, está zangado porque as autoridades locais o proibiram de reconstruir a sua casa na mesma encosta íngreme da montanha por questões de segurança.

Atualmente, passa os dias com a mulher numa tenda de plástico perto da sua casa, agora destruída, e teme mudar-se para outro local e recomeçar a sua vida numa zona maior e mais cara.

"Os residentes querem ficar aqui porque têm terra onde cultivam legumes para ganhar a vida", disse. "Se forem para outro sítio e abandonarem este local, não poderão viver aqui."

O governo afirmou que iria fornecer às famílias subsídios mensais após o terramoto e fundos adicionais para a reconstrução com segurança sísmica. Mas, segundo os residentes, o pagamento tem sido desigual e muitos continuam à espera dos fundos ou do início da reconstrução.

A raiva aumentou contra as autoridades locais em cidades como Amizmiz e aldeias como Talat N'Yaqoub, onde os residentes protestaram contra as suas condições de vida. Criticaram a lentidão da reconstrução e exigiram mais investimentos nos serviços sociais e nas infra-estruturas, que há muito são negligenciadas em contraste com o centro urbano e o litoral de Marrocos.

Segundo as autoridades, a reconstrução custará 10,8 mil milhões de euros e demorará cerca de cinco anos. O Governo reconstruiu alguns troços de estradas rurais, centros de saúde e escolas, mas na semana passada a comissão encarregada da reconstrução reconheceu a necessidade de acelerar a reconstrução de algumas habitações.